В РФ истерика после решения стран «Большой семерки»: о чем речь

Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова отреагировала на решение стран "Большой семерки" использовать доходы от российских активов на нужды Украины.

Мария Захарова

По ее словам, такие планы – это "очередной удар по международному праву". При этом Захарова заявила, что "конечно ответные меры безусловно обязательно последуют, как они следовали всегда".

В то же время Захарова утверждает, что эти ответные меры будут "крайне болезненными" для Брюсселя.

"Мы знаем о якобы достигнутых принципиальных договоренностях по линии "семерки" предоставить Украине очередной кредит на сумму $50 млрд под залог будущих доходов от управления российскими средствами. Подобный шаг не приведет Запад ни к чему хорошему", — сказала Захарова.

По ее словам, "противоправные инициативы, связанные с накачиванием киевского режима деньгами за чужой счет, чреваты окончательной разбалансировкой финансовой системы, разрушительными кризисами".

При этом известно, что в Германии подтвердили, что страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине 50 миллиардов долларов. Средства будут передавать с доходов от замороженных российских активов. В частности, об этом заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер. Он подчеркнул, что этот шаг продемонстрирует кремлевскому диктатору Владимиру Путину единство стран G7 в поддержке Украины.

Кроме того известно, что 12 июня Министерство финансов США объявило о введении санкций против Московской биржи, где в России торгуются акции компаний и Национального клирингового центра, выступающего посредником в валютных торговых операциях. Этот шаг вызвал бурную исерику среди топ-политиков России.





