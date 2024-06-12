Больно и неожиданно: США ударили по России новыми санкциями

12 июня Министерство финансов США объявило о введении санкций против Московской биржи, где в России торгуются акции компаний и Национального клирингового центра, выступающего посредником в валютных торговых операциях. В заявлении Минфина отмечается, что российский президент Владимир Путин ранее утвердил ряд мер по привлечению капитала через Московскую биржу от российских лиц и лиц из "дружественных стран". Это позволяет акционерам извлекать прибыль от военных операций Кремля через инвестиции в российский государственный долг, российские корпорации и ведущие оборонные предприятия.

Санкции против РФ

Новые санкции США также коснулись Национального клирингового центра, являющегося контрагентом во всех валютных соглашениях на Московской бирже; Национального расчетного депозитария, являющегося центральным депозитарием ценных бумаг в России; и страховых компаний "Согаз" и СНПК. После наложения американских санкций Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня и остановке всех торгов инструментами с расчетами в долларах и евро.

Кроме того, Министерство финансов США объявило санкции против российских проектов сжиженного природного газа (СПГ), которые сейчас реализует Москва. Американские санкции касаются семи компаний, участвующих в трех российских проектах СПГ: Обский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3. Эти компании занимаются строительством заводов по переработке и сжижению природного газа в России, управлением и наблюдением за строительными проектами, а также геологической разведкой и разработкой площадок для добычи СПГ. Одна из них, "Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта" также участвует в строительстве танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Под санкции попали семь СПГ-танкеров на разных этапах строительства, из которых четыре принадлежат уже подсанкционной компании "Совкомфлот".

Также Минфин добавил в санкционный список более 100 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России. В списке упоминаются российские производители военной техники от беспилотников до кораблей и компонентов к ним, компонентов взрывчатки, боеприпасов, электроники, а также заводы по ремонту военной техники.

Отдельно в указе Минфина США указан "Банк Точка", основанный в 2023 году для предоставления финансовых услуг "субъекту, обеспечивающему амуницией российских военнослужащих", и российская компания "Экодор", занимающаяся перевозкой российских военных грузов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, кто помогает России обходить санкции.



