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Ткачик Олеся
В Госдуме страны-агрессора России заявили о том, что Украина "специфичным образом" готовится к предстоящему телефонному разговору американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Госдума РФ
В частности, как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, Украина якобы участила обстрелы российских территорий и таким образом пытается добыть "маленькую победку" перед телефонным разговором Путина и Трампа.
При этом он заявил, что у Путина на этом фоне "даже мизинец не дрогнул". По его словам, диктатор якобы ведет себя сдержанно и хладнокровно. В то же время, добавил депутат Госдумы РФ, президент Владимир Зеленский, якобы "мечется" и никак не может решить, "к какому берегу причалить".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня должен состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным.
Как считают эксперты сегодняшний звонок Путину – это фактически последняя попытка удержаться за свою картину мира, продемонстрировать свое "величие" и доказать, что он может "все порешать". Первый шаг к миру, на котором настаивают Европа и адекватные люди в окружении Трампа – всеобъемлющее прекращение огня – и должно стать темой разговора.
Если Путин откажет, у Трампа будет три варианта: снова попытаться переложить вину на нас, переложить проблему на Европу или, наконец, согласиться на санкции против России.
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