В Госдуме страны-агрессора России заявили о том, что Украина "специфичным образом" готовится к предстоящему телефонному разговору американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Госдума РФ

В частности, как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, Украина якобы участила обстрелы российских территорий и таким образом пытается добыть "маленькую победку" перед телефонным разговором Путина и Трампа.

"Армия наша нормально воюет, Украина пытается со своей стороны испортить это атаками, вот в том числе и сегодняшними, на Теткино. Но она [атака], так скажем, тактический характер представляет собой, какую-нибудь маленькую победку нужно им нужно было организовать", — сказал Колесник.

При этом он заявил, что у Путина на этом фоне "даже мизинец не дрогнул". По его словам, диктатор якобы ведет себя сдержанно и хладнокровно. В то же время, добавил депутат Госдумы РФ, президент Владимир Зеленский, якобы "мечется" и никак не может решить, "к какому берегу причалить".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня должен состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным.

Как считают эксперты сегодняшний звонок Путину – это фактически последняя попытка удержаться за свою картину мира, продемонстрировать свое "величие" и доказать, что он может "все порешать". Первый шаг к миру, на котором настаивают Европа и адекватные люди в окружении Трампа – всеобъемлющее прекращение огня – и должно стать темой разговора.

Если Путин откажет, у Трампа будет три варианта: снова попытаться переложить вину на нас, переложить проблему на Европу или, наконец, согласиться на санкции против России.



