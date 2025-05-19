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В РФ истерят из-за того, что перед разговором Трампа и Путина Украина пытается добыть победу

В Госдуме заявили, что Украина обстреливает РФ и таким образом пытается добыть победу

сегодня, 13:22
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Ткачик Олеся

В Госдуме страны-агрессора России заявили о том, что Украина "специфичным образом" готовится к предстоящему телефонному разговору американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В РФ истерят из-за того, что перед разговором Трампа и Путина Украина пытается добыть победу

Госдума РФ

В частности, как заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, Украина якобы участила обстрелы российских территорий и таким образом пытается добыть "маленькую победку" перед телефонным разговором Путина и Трампа.

"Армия наша нормально воюет, Украина пытается со своей стороны испортить это атаками, вот в том числе и сегодняшними, на Теткино. Но она [атака], так скажем, тактический характер представляет собой, какую-нибудь маленькую победку нужно им нужно было организовать", — сказал Колесник.

При этом он заявил, что у Путина на этом фоне "даже мизинец не дрогнул". По его словам, диктатор якобы ведет себя сдержанно и хладнокровно. В то же время, добавил депутат Госдумы РФ, президент Владимир Зеленский, якобы "мечется" и никак не может решить, "к какому берегу причалить".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня должен состояться телефонный разговор между Трампом и Путиным.

Как считают эксперты сегодняшний звонок Путину – это фактически последняя попытка удержаться за свою картину мира, продемонстрировать свое "величие" и доказать, что он может "все порешать". Первый шаг к миру, на котором настаивают Европа и адекватные люди в окружении Трампа – всеобъемлющее прекращение огня – и должно стать темой разговора.

Если Путин откажет, у Трампа будет три варианта: снова попытаться переложить вину на нас, переложить проблему на Европу или, наконец, согласиться на санкции против России.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/19/25818686.shtml
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