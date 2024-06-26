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В РФ лелеять любовь к Китаю будут со школы: о чем речь

В России хотят включить в школьную программу китайскую литературу

26 июня 2024, 23:10
Автор:
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Марьян Ощановский
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В России школьная программа должна предусматривать изучение китайской и арабской литератур, заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

В РФ лелеять любовь к Китаю будут со школы: о чем речь

Россия сближается с Китаем. Фото из открытых источников

"Я не против европейской литературы, она великолепна. Но есть Китай, есть Индия, тоже с обширной литературой. Есть большая средневековая арабская поэзия. Это вообще вершина мировой поэзии", — сказал Валерий Фадеев.

Как известно, в последнее время российские власти активно пересматривают школьную программу, убирая из нее "вредные" материалы и добавляя новые учебные пособия, соответствующие актуальной политической повестке дня.

В частности, в апреле Минпросвета РФ сообщило, что из школьной программы изъяли книги о репрессиях времен Иосифа Сталина и произведения, содержащие критику СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина заявила о готовности пригласить на следующий саммит мира РФ – это главное достижение прошедшего в Швейцарии саммита, пишет журнал Time. Издание отмечает, что на конференции стало очевидно, что "мечта Андрея Ермака о глобальной коалиции разрушена". Time отмечает, что на саммит не прибыл Китай, а Саудовская Аравия согласилась направить посла только после того, как Владимир Зеленский в последний момент совершил поездку в королевство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина упустила немало возможностей для налаживания продуктивного сотрудничества с Китаем, считает политолог Евгений Магда. "У нас отношения с Китаем – это вектор профуканных возможностей. У украинских чиновников не появилось понимания Китая. Мы не сумели конвертировать в политическое сотрудничество несколько лет интенсивного экономического партнерства с Китаем", – подчеркнул Евгений Магда.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/23410
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