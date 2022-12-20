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В РФ маразм крепчает: Симоньян поблагодарила Путина за то, чот мочит людоедов

Симоньян лицемерно поблагодарила Путина за войну в Украине

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Одна из топовых пропагандисток Кремля, главред "RT" Маргарита Симоньян выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он "мочит людоедов". Свое заявление скандальная пропагандистка сделала на официальной церемонии, где российский диктатор вручил ей орден Почета.

В РФ маразм крепчает: Симоньян поблагодарила Путина за то, чот мочит людоедов

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

После получения ордена Маргарита Симоньян подошла к трибуне, где обратилась к президенту РФ со словами благодарности.

Пропагандистка отметила, ей очень приятно работать под руководством Путина, который, по словам Симоньян, сделал в свое время все, чтобы не допустить, когда начнутся волнения в Чечне, Дагестане, на Кавказе, в 2008 году принял решение вторгнуться в Грузию, затем вмешался в ситуацию в Нагорном Карабахе, а сегодня ведет войну в Украине. Это, по мнению Маргариты Симоньян, есть борьбой с людоедами. О чем теперь будут говорить российские пропагандисты несложно догадаться. Пределам маразма нет и не было.

"Сегодня, каждый день видя, что происходи в Донецке, невозможно не волноваться, невозможно не переживать. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей", – цинично заявила Симоньян.

Читайте также на портале "Комментарии" — в традиционном вечернем обращении 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что РФ потеряла в этой войне уже почти сто тысяч своих людей. При этом Кремль не может сказать, ради чего, не способен признать свои ошибки и боится реальности. Между тем, сегодня, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Как оцениваете итоги этих трех сотен дней противостояния? Каковы перспективы завершения войны в 2023 году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 15:23

Огнем и Мечом, Молитвой и Крестом эту не честь можно и нужно истребить!!! Слава Богу Живому!!! Слава Украине и её защитникам!!!

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