В РФ маразм крепчает: Симоньян поблагодарила Путина за то, чот мочит людоедов

Одна из топовых пропагандисток Кремля, главред "RT" Маргарита Симоньян выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он "мочит людоедов". Свое заявление скандальная пропагандистка сделала на официальной церемонии, где российский диктатор вручил ей орден Почета.

Маргарита Симоньян. Фото: из открытых источников

После получения ордена Маргарита Симоньян подошла к трибуне, где обратилась к президенту РФ со словами благодарности.

Пропагандистка отметила, ей очень приятно работать под руководством Путина, который, по словам Симоньян, сделал в свое время все, чтобы не допустить, когда начнутся волнения в Чечне, Дагестане, на Кавказе, в 2008 году принял решение вторгнуться в Грузию, затем вмешался в ситуацию в Нагорном Карабахе, а сегодня ведет войну в Украине. Это, по мнению Маргариты Симоньян, есть борьбой с людоедами. О чем теперь будут говорить российские пропагандисты несложно догадаться. Пределам маразма нет и не было.

"Сегодня, каждый день видя, что происходи в Донецке, невозможно не волноваться, невозможно не переживать. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей", – цинично заявила Симоньян.

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