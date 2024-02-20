В РФ масштабный скандал из-за Авдеевки. Что произошло на болотах

По информации Морозова, Россия в течение четырех месяцев в боях за Авдеевку потеряла больше военных, чем за десять лет в Афганистане. Российский военный утверждает, что в боях за этот небольшой город пало 16 000 россиян.

Руины Авдеевки

Эта информация вызвала ярость российских пропагандистов, которые начали обсуждать ее в своих политических шоу, отмечает Казанский. В частности, ведущие канала "Соловьев LIVE" Юлия Витязева и Армен Гаспарян разбирали поступок Морозова в течение получаса. Пропагандисты назвали российского военного изменником и вредителем, а также добавили, что во времена Сталина его за такую информацию точно бы расстреляли.

Казанский подчеркивает, что реакция пропагандистов на правду вполне ясна, ведь она нивелирует всю ту ложь, которую они озвучивали в эфирах.

"Как бы они ни старались, но в 21 веке просто невозможно игнорировать и полностью запретить определенную нежелательную информацию, она все равно будет проникать в эфир, это неизбежно",

– говорит журналист.

Кроме того, по его мнению, пропагандисты переживают, что после шокирующей информации от Морозова, популярность войны среди простых россиян снизится, и она даже может закончиться. Это, говорит Казанский, очень не нравится пропагандистам, которым выгодна "мясорубка", потому что они сидят в студиях на высоких зарплатах и обсуждают ее, не вдаваясь в такую "мелочь" как потери.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 17 февраля Силы обороны вышли из Авдеевки . Тогда военные сообщали, что среди причин такого шага стали недостаток вооружения, свержения милиции и массовое применение россиянами управляемых авиабомб, превращающих все в руины.