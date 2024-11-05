В РФ мужчинам-осетинам запретили покупать прокладки из-за жалоб женщин: детали

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Ткачик Олеся
Магазин во Владикавказе по улице Магкаева решил запретить мужчинам-осетинам покупать прокладки, сообщил Telegram-канал "Сапа 15".
Осетинам запретили покупать прокладки
Согласно информации канала, администратор магазина Залина инициировала такой запрет. По ее же инициативе в торговом зале разместили соответствующее объявление.
По словам администратора, все больше осетинских мужчин стали покупать средства женской гигиены, что, по ее мнению, противоречит традиционным ценностям народа. Залина объяснила, что в магазине по патриотическим соображениям решили напомнить посетителям, что "их предки так не поступали". Особое возмущение у работниц вызвало то, что мужчины выходили из магазина с прокладками, не пряча их в пакет.
Однако администратор признала, что такой запрет нарушает права потребителей. В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что средства личной гигиены являются товарами повседневного спроса и должны быть доступны всем покупателям.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шотландия стала первой страной, открывшей свободный доступ к средствам гигиены во время месячных, в частности, к тампонам и прокладкам. Это стало важным событием в процессе борьбы с бедностью.
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