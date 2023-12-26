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В РФ на два года запретили экспорт патронов: подробности

Правительство РФ приняло решение о продаже патронов и гильз

сегодня, 20:43
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российское правительство запретило до конца 2025 года вывоз из страны патронов и гильз. Об этом говорится в Telegram-сообщении пресс-службы правительства РФ, передает портал "Комментарии".

В РФ на два года запретили экспорт патронов: подробности

Россия отказалась продавать патроны. Фото из открытых источников

Сообщается, что запрет наложен на экспорт из России патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия.

Соответствующее постановление о запрете на вывоз патронов подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что правительственное постановление, в частности, принято в отношении гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию следующих калибров: 5,45×39 мм, 5,56×45 мм (.223 Rem), 7,62×39 мм, 7,62× 51 мм (.308 Win), 7,62×54 мм, 7,62×67 мм (.300 WM), 8,6×70 мм (.338 LM), 12,7×99 мм (.50 BМG) и 12,7×108 мм.

Свое решение в правительстве РФ объяснили мерами, якобы направленными "на обеспечение защиты интересов государства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты превращают захваченные города на юге Украины в укреплении крепости. Город Токмак, который располагается по пути в Мелитополь, со всех сторон уже окружен "крысиными норами оккупантов". Вблизи города Мелитополь враг строит окопы с двух сторон со стороны Васильевки и аннексированного Крыма.

"Комментарии" также сообщали, что российский диктатор Владимир Путин передает странам Запада сигналы, что он, мол, готов сесть за стол переговоров по прекращению боевых действий на территории Украины. Воинственная риторика Путина не мешает ему через дипломатические каналы намекать Западу о готовности прекратить боевые действия. По словам американских и бывших российских чиновников, начиная с сентября этого года, российский диктатор посылает сигналы о готовности к прекращению огня.



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Источник: https://t.me/government_rus/10601
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Партия 5.10

сегодня, 21:04

Вот так вот, а у свиньи порошенка только склады с боеприпасами 6 раз горели !


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