В РФ на фоне операции в Курске признали очевидную вещь, о которой в Украине знали давно

В
террористической России произошел один из важных сдвигов в публичной риторике
после Курска, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, теперь
россияне говорят о том, "а что такого, что срочники воюют? Воюют себе и ничё!".
Российские срочники
"Эту мысль начали
проталкивать сразу с федеральных каналов. Локомотивом нового дискурса стало
алкобревно с лампасами – генерал-депутат Гурулёв. Сначала он пытался задвинуть,
что срочники держат оборону и никого не потеряли. Но после видео с десятками
пленных российских срочников даже самые отмороженные военкоры покрутили в его
адрес пальцем у виска", — говорит Копытько.
Но, по его
словам, Гурулева поддержал пропагандист Владимир Соловьев.
"Затем со всей
генеральской прямотой Гурулёв влупил у Соловьёва "а вот в Афганистане при СССР
контрактников не было, воевали срочниками!". И весь пропагандистский бомонд
дружно закивал. Мол, это военнослужащие, они давали присягу. Пусть воюют!", —
говорит эксперт.
При этом, по его
словам, прелесть срочников в том, что они стоят гораздо дешевле наёмников. То
есть сейчас всех имеющихся срочников попытаются затолкать на фронт, и весь
осенний призыв пойдёт на фронт.
"Это частично
решит проблему росармии с пополнением. Однако по оценкам Блумберга большие
потери толкают Кремль на проведение мобилизации ещё до конца 2024 года", —
добавил эксперт.
По его словам, россиянам,
которые не хотят отправлять своих детей на смерть, надо что-то думать прямо
сейчас, видеобращения к диктатору Владимиру Путину ничего не решат, оппозиция
не поможет.
"Бегите. Или
готовьтесь отбиваться. Потому что эта война не идёт ни в какое сравнение ни с
Афганистаном, ни с Чечнёй. Комитеты солдатских матерей должны включиться до, а
не после. Будет поздно", — подытожил Копытько.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что в РФ на защиту Курской области сейчас бросают тех, кого не
жалко, в том числе и срочников.
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