В РФ на фоне операции в Курске признали очевидную вещь, о которой в Украине знали давно

В террористической России произошел один из важных сдвигов в публичной риторике после Курска, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, теперь россияне говорят о том, "а что такого, что срочники воюют? Воюют себе и ничё!".

Российские срочники

"Эту мысль начали проталкивать сразу с федеральных каналов. Локомотивом нового дискурса стало алкобревно с лампасами – генерал-депутат Гурулёв. Сначала он пытался задвинуть, что срочники держат оборону и никого не потеряли. Но после видео с десятками пленных российских срочников даже самые отмороженные военкоры покрутили в его адрес пальцем у виска", — говорит Копытько.

Но, по его словам, Гурулева поддержал пропагандист Владимир Соловьев.

"Затем со всей генеральской прямотой Гурулёв влупил у Соловьёва "а вот в Афганистане при СССР контрактников не было, воевали срочниками!". И весь пропагандистский бомонд дружно закивал. Мол, это военнослужащие, они давали присягу. Пусть воюют!", — говорит эксперт.

При этом, по его словам, прелесть срочников в том, что они стоят гораздо дешевле наёмников. То есть сейчас всех имеющихся срочников попытаются затолкать на фронт, и весь осенний призыв пойдёт на фронт.

"Это частично решит проблему росармии с пополнением. Однако по оценкам Блумберга большие потери толкают Кремль на проведение мобилизации ещё до конца 2024 года", — добавил эксперт.

По его словам, россиянам, которые не хотят отправлять своих детей на смерть, надо что-то думать прямо сейчас, видеобращения к диктатору Владимиру Путину ничего не решат, оппозиция не поможет.

"Бегите. Или готовьтесь отбиваться. Потому что эта война не идёт ни в какое сравнение ни с Афганистаном, ни с Чечнёй. Комитеты солдатских матерей должны включиться до, а не после. Будет поздно", — подытожил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ на защиту Курской области сейчас бросают тех, кого не жалко, в том числе и срочников.



