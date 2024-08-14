В РФ попытались объяснить, почему Кремль в связи с событиями в Курской области не обращается за помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия не просит ни у кого помощи так как способна справиться сама.

ОДКБ

Он выразил уверенность, что, если России будет угрожать "экзистенциальная опасность" и Москва обратится к ОДКБ, союзники придут на помощь.

"В наш конфликт с Украиной мы сознательно не вовлекаем наших союзников. Россия вполне справится с бандами украинских террористов и иностранных наемников самостоятельно и это лишь укрепит ее авторитет в ОДКБ", — заявил Джабаров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле страны-участницы ОДКБ не горят желанием помогать России в Курской области. Как отмечают эксперты, страны ОДКБ либо демонстративно не отреагировали на прорыв Украины в Курской области, либо как Армения намекнули, что поскольку им не помогали против Азербайджана, то и они не обязаны. А Казахстан, который сейчас сближается не только с Китаем, но и с США, вообще высказался максимально четко: план нападения на Украину с нами не согласовывали, с какой стати там должны разгребать последствия этого нападения? Эксперты уверены, что можно считать это выражение Астаны по поводу Курской операции фактической эпитафией относительно блока ОДКБ, на составление в кучу которого Москва потратила немало времени и ресурсов.

При этом известно, что никак не отреагировали на события в Курской области и такие союзники России как Иран и Северная Корея.



