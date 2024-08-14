logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ на фоне провалов в Курской области сказали, когда обратятся за помощью к ОДКБ
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ на фоне провалов в Курской области сказали, когда обратятся за помощью к ОДКБ

В Совфеде не исключили, что Россия при определенных условиях может обратится за помощью к ОДКБ

сегодня, 17:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В РФ попытались объяснить, почему Кремль в связи с событиями в Курской области не обращается за помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия не просит ни у кого помощи так как способна справиться сама.

В РФ на фоне провалов в Курской области сказали, когда обратятся за помощью к ОДКБ

ОДКБ

Он выразил уверенность, что, если России будет угрожать "экзистенциальная опасность" и Москва обратится к ОДКБ, союзники придут на помощь.

"В наш конфликт с Украиной мы сознательно не вовлекаем наших союзников. Россия вполне справится с бандами украинских террористов и иностранных наемников самостоятельно и это лишь укрепит ее авторитет в ОДКБ", — заявил Джабаров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле страны-участницы ОДКБ не горят желанием помогать России в Курской области. Как отмечают эксперты, страны ОДКБ либо демонстративно не отреагировали на прорыв Украины в Курской области, либо как Армения намекнули, что поскольку им не помогали против Азербайджана, то и они не обязаны. А Казахстан, который сейчас сближается не только с Китаем, но и с США, вообще высказался максимально четко: план нападения на Украину с нами не согласовывали, с какой стати там должны разгребать последствия этого нападения? Эксперты уверены, что можно считать это выражение Астаны по поводу Курской операции фактической эпитафией относительно блока ОДКБ, на составление в кучу которого Москва потратила немало времени и ресурсов.

При этом известно, что никак не отреагировали на события в Курской области и такие союзники России как Иран и Северная Корея.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/senatorDzhabarov/3279
Теги:

Новости

Все новости