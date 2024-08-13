На ОДКБ можно ставить крест: как страны-союзницы отреагировали на позор РФ в Курской области

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Ткачик Олеся
Политический эксперт Александр Кочетков обратил внимание на реакцию так называемых союзников России на происходящие в Курской области события.
ОДКБ
Вместе с тем Северная Корея и Иран вообще промолчали, будто ничего и не произошло. То есть, считает эксперт, ближайшие союзники не считают, что Россию нужно публично поддержать, а Украину раскритиковать – сама влезла в переплет, сама и вылезает как знаешь.
По мнению Кочеткова, еще более интересна реакция стран, зависимых от России — участниц ОДКБ, кроме Александра Лукашенко, который пытается всячески создать вид, что он бы помог союзному государству, но самому приходится отражать страшное НАТИвское нашествие.
При этом он не исключает, что следует ожидать продолжения событий в Курской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил в Курскую область своего помощника Алексея Дюмина в надежде, что он сможет хоть как-то там наладить "контртеррористическую операцию".
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