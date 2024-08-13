На ОДКБ можно ставить крест: как страны-союзницы отреагировали на позор РФ в Курской области

Политический эксперт Александр Кочетков обратил внимание на реакцию так называемых союзников России на происходящие в Курской области события.

ОДКБ

"Китай по традиции ждал чуть ли не неделю, предоставляя недоимперии возможность как-то исправить позорную для Кремля ситуацию. Не дождался и выступил с фактическим повторением своих теоретических миротворческих тезисов – нужно стремиться к переговорам, избегать провокаций, бла-бла-бла. Ни о чем", – отметил эксперт.

Вместе с тем Северная Корея и Иран вообще промолчали, будто ничего и не произошло. То есть, считает эксперт, ближайшие союзники не считают, что Россию нужно публично поддержать, а Украину раскритиковать – сама влезла в переплет, сама и вылезает как знаешь.

По мнению Кочеткова, еще более интересна реакция стран, зависимых от России — участниц ОДКБ, кроме Александра Лукашенко, который пытается всячески создать вид, что он бы помог союзному государству, но самому приходится отражать страшное НАТИвское нашествие.

"Другие страны ОДКБ либо демонстративно не отреагировали, либо как Армения намекнули, что поскольку им не помогали против Азербайджана, то и они не обязаны. А Казахстан, который сейчас сближается не только с Китаем, но и с США, вообще высказался максимально четко: план нападения на Украину с нами не согласовывали, с какой стати мы должны разгребать последствия этого нападения? Можно считать это выражение Астаны по поводу Курской операции фактической эпитафией относительно блока ОДКБ, на составление в кучу которого Москва потратила немало времени и ресурсов", — заявил Кочетков.

При этом он не исключает, что следует ожидать продолжения событий в Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил в Курскую область своего помощника Алексея Дюмина в надежде, что он сможет хоть как-то там наладить "контртеррористическую операцию".



