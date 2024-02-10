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В РФ на Путина подали заявление в Следственный комитет: какая причина

В РФ на Путина подали заявление о реабилитации нацизма

сегодня, 11:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в России представитель объединения "Комитет-2024" Сергей Антонов обратился в Следственный комитет с требованием привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина по статье о реабилитации нацизма. Основанием стало интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором глава российского государства высказался относительно событий Второй мировой войны.

В РФ на Путина подали заявление в Следственный комитет: какая причина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Высказывания лидера РФ стали основой для обращения Антонова в Следственный комитет, так как, по его мнению, они содержат "отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором".

Антонов признал, что статья о реабилитации нацизма часто используется для политически мотивированных целей, однако отметил, что слова президента РФ подпадают под ее формулировку. Он также утверждает, что Путин "совершил это преступление при отягчающих обстоятельствах", распространяя информацию "с использованием своего служебного положения" и через СМИ. Его заявление уже зарегистрировано, и он ожидает реакции Следственного комитета РФ.

Отметим, в интервью американскому медийщику Такеру Карлсону президент России Владимир Путин вновь "блеснул" своими познаниями истории. Диктатор обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Читайте также на портале "Комментарии" — американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.




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