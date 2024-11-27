В РФ началась операция по спасению рубля: на какой шаг пошел Центробанк

Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Центробанка.

Центробанк РФ

В сообщении указано, что Банк России продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день.

"Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года", — сказано в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что эффект от последних экономических шагов Кремля, в частности, введение санкций на валютные операции и "ядерных" заявлений уже ощутил российский рубль. Курс доллара и евро в России достиг рекордно низких значений, а глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сталкивается с необходимостью принять сложные решения. Нынешний курс доллара в РФ является самым плохим с марта 2022 года. На 27 ноября официальный курс Центробанка установлен на уровне 103,79 рубля за доллар, а евро – 108,87 рубля. Китайский юань торгуется на уровне 14,20 рублей.





