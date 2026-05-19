В РФ начали использовать "православное ПВО": как хотят спасаться от атаки дронов

В российской Перми священники Русской православной церкви провели автомобильный крестный ход с молитвами "для защиты от беспилотников" после серии ударов по стратегическим нефтяным объектам.

В Перми священники РПЦ провели молебен против дронов. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, 12 мая представители Пермской епархии вместе с митрополитом Мефодием объехали город с иконой Богоматери и останавливались в "ключевых точках" для проведения молебени. В епархии объяснили, что таким образом пытались "защитить город от угрозы атак дронов".

Появление таких религиозных акций связано с недавними ударами по объектам нефтяной инфраструктуры в Пермском крае, расположенной в 1500 километрах от границы с Украиной. В конце апреля беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию, входящую в систему "Транснефти". После удара на территории возник пожар, а местные жители сообщали "нефтяной дождь".

Впоследствии под атаки попал и принадлежащий "Лукойлу" НПЗ "Пермнефтеоргсинтез". По данным Reuters, часть ключевых установок предприятия была выведена из строя, а сам завод временно приостановил работу. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ с мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год.

В Службе безопасности Украины ранее заявляли, что удары по подобным объектам имеют стратегическое значение, поскольку усложняют логистику российской армии и поставки горючего для оккупационных войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ярославле раздались взрывы после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС".

Также "Комментарии" писали, что в России заговорили о поражении в войне. Нашли неожиданное оправдание.