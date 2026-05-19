Головна Новини Світ Росія В РФ почали використовувати "православне ППО": як хочуть рятуватися від атаки дронів
В РФ почали використовувати "православне ППО": як хочуть рятуватися від атаки дронів

У Росії священники РПЦ об’їхали Перм з іконою Богоматері після атак дронів на нафтові об’єкти.

19 травня 2026, 08:30
Автор:
Slava Kot

У російській Пермі священники Російської православної церкви провели автомобільний хресний хід з молитвами "для захисту від безпілотників" після серії ударів по стратегічних нафтових об’єктах. 

У Пермі священники РПЦ провели молебень проти дронів. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють російські медіа, 12 травня представники Пермської єпархії разом з митрополитом Мефодієм об’їхали місто з іконою Богоматері та зупинялися у "ключових точках" для проведення молебнів. У єпархії пояснили, що таким чином намагалися "захистити місто від загрози атак дронів".

Поява таких релігійних акцій пов’язана з нещодавніми ударами по об’єктах нафтової інфраструктури в Пермському краї, яка розташована за 1500 кілометрів від кордону з Україною. Наприкінці квітня безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію, яка входить до системи "Транснафти". Після удару на території виникла пожежа, а місцеві жителі повідомляли "нафтовий дощ".

Згодом під атаки потрапив і НПЗ "Пермнафтооргсинтез", що належить "Лукойлу". За даними Reuters, частина ключових установок підприємства була виведена з ладу, а сам завод тимчасово зупинив роботу. Це один із найбільших нафтопереробних заводів РФ із потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

У Службі безпеки України раніше заявляли, що удари по подібних об’єктах мають стратегічне значення, оскільки ускладнюють логістику російської армії та постачання пального для окупаційних військ.

Джерело: https://www.perm.kp.ru/daily/277783/5250407/
