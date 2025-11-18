В РФ начался масштабный пожар: в чем причина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Утром 18 ноября в пригороде российского Омска взорвалась газовая труба. В результате взрыва начался мощный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Масштабный пожар в РФ. Фото: из открытых источников
Российский паблики пишут, что примерно в 5 часов утра в соцсетях начали появляться кадры масштабного пожара в Омской области. Паблики начали писать, что взорвалась газовая труба.
Губернатор региона подтвердил информацию об инциденте, добавив, что предварительно, произошла утечка газа из газопровода.
Он добавил, что на месте работают специалисты оперативных служб, к правоохранительные органы выясняют причины случившегося.
Жители Ростовки начали жаловаться на химический запах в воздухе. На месте события работают 18 пожарных и 4 единицы техники.
Позже губернатор добавил, что авария произошла "на подземном участке магистрального газопровода-отвода".
Читайте также на портале "Комментарии" — подразделения Сил обороны 15 ноября поразили российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.
В сообщении говорится, что были зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта. Ведомство уточняет, что продукцией завода являются бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.
Также издание "Комментарии" сообщало – США и Украина начали совместную операцию, чтобы усадить Путина за стол переговоров: о чем идет речь.