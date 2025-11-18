logo

Россия В РФ начался масштабный пожар: в чем причина
В РФ начался масштабный пожар: в чем причина

В пригороде Омска взорвалась газовая труба

18 ноября 2025, 07:02
Утром 18 ноября в пригороде российского Омска взорвалась газовая труба. В результате взрыва начался мощный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

В РФ начался масштабный пожар: в чем причина

Масштабный пожар в РФ. Фото: из открытых источников

Российский паблики пишут, что примерно в 5 часов утра в соцсетях начали появляться кадры масштабного пожара в Омской области. Паблики начали писать, что взорвалась газовая труба.

Губернатор региона подтвердил информацию об инциденте, добавив, что предварительно, произошла утечка газа из газопровода.

"В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода", — написал Хоценко.

Он добавил, что на месте работают специалисты оперативных служб, к правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

Жители Ростовки начали жаловаться на химический запах в воздухе. На месте события работают 18 пожарных и 4 единицы техники.

Позже губернатор добавил, что авария произошла "на подземном участке магистрального газопровода-отвода".

Читайте также на портале "Комментарии" — подразделения Сил обороны 15 ноября поразили российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.

В сообщении говорится, что были зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта. Ведомство уточняет, что продукцией завода являются бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Также издание "Комментарии" сообщало – США и Украина начали совместную операцию, чтобы усадить Путина за стол переговоров: о чем идет речь.




