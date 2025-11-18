logo_ukra

BTC/USD

89541

ETH/USD

2986.85

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У РФ почалася масштабна пожежа: у чому причина
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ почалася масштабна пожежа: у чому причина

У передмісті Омська вибухнула газова труба

18 листопада 2025, 07:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вранці 18 листопада у передмісті російського Києва вибухнула газова труба. Внаслідок вибуху почалася потужна пожежа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив губернатор регіону Віталій Хоценко.

У РФ почалася масштабна пожежа: у чому причина

Масштабна пожежа у РФ. Фото: з відкритих джерел

Російський паблики пишуть, що приблизно о 5 годині ранку в соцмережах почали з'являтися кадри масштабної пожежі в Омській області. Паблики почали писати, що вибухнула газова труба.

Губернатор регіону підтвердив інформацію про інцидент, додавши, що попередньо, стався витік газу з газопроводу.

"У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу", — написав Хоценко.

Він додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, до правоохоронних органів з'ясовують причини того, що сталося.

Жителі Ростовки почали скаржитися на хімічний запах у повітрі. На місці події працюють 18 пожежників та 4 одиниці техніки.

Пізніше губернатор додав, що аварія сталася "на підземній ділянці магістрального газопроводу-відведення".

Читайте також на порталі "Коментарі" — підрозділи Сил оборони 15 листопада вразили російський Рязанський нафтопереробний завод. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У повідомленні йдеться, що було зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту. Відомство уточнює, що продукцією заводу є бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне паливо, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Також видання "Коментарі" повідомляло – США та Україна розпочали спільну операцію, щоб посадити Путіна за стіл переговорів: про що йдеться.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини