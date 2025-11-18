У РФ почалася масштабна пожежа: у чому причина

Вранці 18 листопада у передмісті російського Києва вибухнула газова труба. Внаслідок вибуху почалася потужна пожежа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомив губернатор регіону Віталій Хоценко.

Масштабна пожежа у РФ. Фото: з відкритих джерел

Російський паблики пишуть, що приблизно о 5 годині ранку в соцмережах почали з'являтися кадри масштабної пожежі в Омській області. Паблики почали писати, що вибухнула газова труба.

Губернатор регіону підтвердив інформацію про інцидент, додавши, що попередньо, стався витік газу з газопроводу.

"У районі селища Ростовка Омського району в полі сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За однією з версій, стався витік газу з газопроводу", — написав Хоценко.

Він додав, що на місці працюють фахівці оперативних служб, до правоохоронних органів з'ясовують причини того, що сталося.

Жителі Ростовки почали скаржитися на хімічний запах у повітрі. На місці події працюють 18 пожежників та 4 одиниці техніки.

Пізніше губернатор додав, що аварія сталася "на підземній ділянці магістрального газопроводу-відведення".

