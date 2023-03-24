В РФ намекнули, что обстрелов гражданской инфраструктуры Украины вскоре будет больше

Как передает издание "Комментарии", в стране-агрессоре заявили о наращивании производства стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые используются для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Планы по расширению выпуска самолетов озвучили на Казанском авиационном заводе.

В России будут строить новые Ту-160. Фото: из открытых источников

В опубликованном пресс-релизе говорится, что на предприятии "идет выпуск" модернизированных версий стратегического ракетоносца Ту-160. На заводе уточнили, что возобновить выпуск самолетов было решено сразу после приказа президента России Владимира Путина.

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"Обновленные самолеты обладают существенно расширенными боевыми возможностями, в них заложен значительный потенциал. Дальнейшее развитие платформы позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе и перспективных", – говорится в пресс-релизе.

Разработанный в 1970-х годах межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 к настоящему времени уже порядком устарел. Согласно данным из открытых источников, всего было выпущено 35 экземпляров, включая 8 прототипов. Часть самолетов была утилизирована.

В 2015 году Россия решила запустить в производство модернизированную версию самолета – Ту-160М. Из открытых источников известно, что к концу 2022 года был построен как минимум один полностью новый Ту-160М и еще один был модернизирован из старой машины.

Считается, что на 2017 год у России было 16 старых Ту-160. Все они должны пройти модернизацию до Ту-160М. В последние месяцы Россия активно использовала эти ракетоносцы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины.



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