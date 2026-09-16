В России стали все чаще говорить о том, что не следует продолжать войну.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, на что это действительно указывает. По его словам, на федеральных каналах начали задавать вопросы, а что делать с захваченными территориями Украины. На их восстановление нужны деньги, а средств не хватает для России.

"Это уже интересный момент. Это говорит о том, что в окружении Путина существует жесткая оппозиция к продолжению войны. Потому что эти люди никогда бы не умерли, если бы за ними не стояли большие дяди, которые имеют свой отличный от Путина взгляд", — объяснил Гордон.

Однако, по его словам, есть другой вариант – Путин сам понимает, что это тупик и они создают сознательно у Путина такую точку зрения.

"Дальше они говорят, что мы бездарны, мы несостоятельны, мы все профукали. Зачем нужно было начинать эту СВО, — говорят они, которая продолжается уже больше, чем война Советского Союза с фашистской Германией. Если мы не можем взять даже Донецкую область, то деньги нам цена тогда, то зачем это было все начинать?”, — отметил Гордон.

Это, заметил журналист, уже происходит у них по полной. К тому же, по его словам, показательна и изменение тона переговоров и состава переговорной делегации со стороны России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, мирные переговоры сейчас напрасны, стороны не могут достичь никакого результата из-за ультиматума лидера РФ Путина по Донбассу. Так что миссия спецпредставителей Трампа неосуществима. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон. Он рассказал, когда могут начаться настоящие переговоры.



