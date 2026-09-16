Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России стали все чаще говорить о том, что не следует продолжать войну.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, на что это действительно указывает. По его словам, на федеральных каналах начали задавать вопросы, а что делать с захваченными территориями Украины. На их восстановление нужны деньги, а средств не хватает для России.
Однако, по его словам, есть другой вариант – Путин сам понимает, что это тупик и они создают сознательно у Путина такую точку зрения.
Это, заметил журналист, уже происходит у них по полной. К тому же, по его словам, показательна и изменение тона переговоров и состава переговорной делегации со стороны России.
Напомним: портал "Комментарии" писал, мирные переговоры сейчас напрасны, стороны не могут достичь никакого результата из-за ультиматума лидера РФ Путина по Донбассу. Так что миссия спецпредставителей Трампа неосуществима. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон. Он рассказал, когда могут начаться настоящие переговоры.