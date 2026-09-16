У РФ наростає паніка через війну в Україні: Гордон ошелешив правдою про настрої у Кремлі

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Кречмаровская Наталия
В Росії почали все частіше говорити про те, що не варто продовжувати війну.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон розповів, на що це насправді вказує. За його словами, на федеральних каналах почали ставити питання, а що робити із захопленими територіями України. На їх відновлення потрібні гроші, а коштів не вистачає для Росії.
Однак, за його словами, є інший варіант — Путін сам розуміє, що це глухий кут і вони створюють свідомо у Путіна таку точку зору.
Це, зауважив журналіст, уже відбувається у них на повну. До того ж, за його словами, показовою є і зміна тону переговорів та складу перемовної делегації зі сторони Росії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, мирні переговори зараз марні, сторони не можуть досягти жодного результату через ультиматум лідера РФ Путіна щодо Донбасу. Тож місія спецпредставників Трампа нездійснення. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон. Він розповів, коли можуть розпочатися справжні переговори.