У РФ наростає паніка через війну в Україні: Гордон ошелешив правдою про настрої у Кремлі

В Росії почали все частіше говорити про те, що не варто продовжувати війну.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон розповів, на що це насправді вказує. За його словами, на федеральних каналах почали ставити питання, а що робити із захопленими територіями України. На їх відновлення потрібні гроші, а коштів не вистачає для Росії.

"Оце вже цікавий момент. Це говорить про те, що в оточенні Путіна існує жорстка опозиція до продовження війни. Тому що ці люди ніколи б не вякнули, якби за ними не стояли великі дядьки, які мають свій відмінний від Путіна погляд”, — пояснив Гордон.

Однак, за його словами, є інший варіант — Путін сам розуміє, що це глухий кут і вони створюють свідомо у Путіна таку точку зору.

"Далі вони кажуть, що ми бездарні, ми неспроможні, ми все профукали. Навіщо треба було розпочинати цю СВО, — кажуть вони, яка триває вже більше, ніж війна Радянського Союзу із фашистською Німеччиною. Якщо ми не можемо взяти навіть Донецьку область, то гріш нам ціна тоді, то навіщо це було все починати?”, — зауважив Гордон.

Це, зауважив журналіст, уже відбувається у них на повну. До того ж, за його словами, показовою є і зміна тону переговорів та складу перемовної делегації зі сторони Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, мирні переговори зараз марні, сторони не можуть досягти жодного результату через ультиматум лідера РФ Путіна щодо Донбасу. Тож місія спецпредставників Трампа нездійснення. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон. Він розповів, коли можуть розпочатися справжні переговори.



