В РФ нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополь": что с ним произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополь": что с ним произошло

Российский инженер-конструктор Валериан Соболев скончался в Волгограде

26 ноября 2025, 17:51
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В России скончался инженер-конструктор Валериан Соболев, участвовавший в создании ракетных комплексов для российской оборонной сферы. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет в Волгограде. Об этом сообщают российские СМИ.

В РФ нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополь": что с ним произошло

Валериан Соболев (фото из открытых источников)

Валериан Соболев родился в канун Второй мировой войны в Сталинграде (теперь Волгоград). В военные годы его семью эвакуировали, а по завершении боевых действий они вернулись домой.

Соболев получил инженерное образование в Сталинградском механическом институте. После этого работал на оборонных предприятиях города, среди которых завод "Баррикады".

Сначала он занимал должность инженера, потом стал главным конструктором. Позже возглавил Центральное конструкторское бюро Титан, где работал генеральным конструктором.

Под руководством Соболева создавались такие пусковые установки и ракетные комплексы, как "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь", "Искандер". Он являлся автором более 600 патентов, часть которых касалась не только военной техники, а также гражданского машиностроения, инженерных систем и строительных конструкций.

Зрителям Владимир Симонов известен своими ролями в исторических драмах "Перевал Дятлова", "Достоевский", а также в популярных сериалах "Остановка по требованию", "Каменска" и многих других.



Источник: https://oblvesti.ru/volgograd-proshhaetsya-s-sozdatelem-i-generalnym-konstruktorom-ckb-titan/
