В РФ знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя": що з ним сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

В РФ знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя": що з ним сталося

Російський інженер-конструктор Валеріан Соболєв помер у Волгограді

26 листопада 2025, 17:51
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 У Росії помер інженер-конструктор Валеріан Соболєв, який брав участь у створенні ракетних комплексів для російської оборонної сфери. Він пішов із життя у віці 88 років у Волгограді. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В РФ знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя": що з ним сталося

Валеріан Соболєв (фото з відкритих джерел)

Валеріан Соболєв народився напередодні Другої світової війни у Сталінграді (тепер Волгоград). У воєнні роки його родину евакуювали, а після завершення бойових дій вони повернулися додому.

Соболєв здобув інженерну освіту у Сталінградському механічному інституті. Після цього працював на оборонних підприємствах міста, серед яких завод "Барикади".

Спочатку він займав посаду інженера, згодом став головним конструктором. Пізніше очолив Центральне конструкторське бюро "Титан", де працював генеральним конструктором.

Під керівництвом Соболєва створювалися такі пускові установки та ракетні комплекси, як "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь", "Іскандер". Він був автором понад 600 патентів, частина яких стосувалася не лише військової техніки, а також цивільного машинобудування, інженерних систем та будівельних конструкцій.

Джерело: https://oblvesti.ru/volgograd-proshhaetsya-s-sozdatelem-i-generalnym-konstruktorom-ckb-titan/
