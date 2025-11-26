В РФ знайшли мертвим головного розробника "Іскандера" і "Тополя": що з ним сталося

У Росії помер інженер-конструктор Валеріан Соболєв, який брав участь у створенні ракетних комплексів для російської оборонної сфери. Він пішов із життя у віці 88 років у Волгограді. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Валеріан Соболєв (фото з відкритих джерел)

Валеріан Соболєв народився напередодні Другої світової війни у Сталінграді (тепер Волгоград). У воєнні роки його родину евакуювали, а після завершення бойових дій вони повернулися додому.

Соболєв здобув інженерну освіту у Сталінградському механічному інституті. Після цього працював на оборонних підприємствах міста, серед яких завод "Барикади".

Спочатку він займав посаду інженера, згодом став головним конструктором. Пізніше очолив Центральне конструкторське бюро "Титан", де працював генеральним конструктором.

Під керівництвом Соболєва створювалися такі пускові установки та ракетні комплекси, як "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь", "Іскандер". Він був автором понад 600 патентів, частина яких стосувалася не лише військової техніки, а також цивільного машинобудування, інженерних систем та будівельних конструкцій.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що на 69 році життя в Росії помер відомий актор, зірка численних фільмів і серіалів — Володимир Симонов. Як повідомляють російські ЗМІ, останні роки його життя були ускладнені серйозними проблемами із серцем. У артиста діагностували гіпертонічну хворобу, яка могла спричинити інфаркт або раптову зупинку серця. Попри небезпечний діагноз, Симонов до останнього залишався відданим сцені й продовжував виступати у рідному театрі.

Глядачам Володимир Симонов відомий своїми ролями в історичних драмах "Перевал Дятлова", "Достоєвський", а також у популярних серіалах "Зупинка на вимогу", "Каменська" та багатьох інших.