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В РФ нашли новое «пророчество» Жириновского о Трампе и его правлении

Жириновский якобы напророчил, что, например, Трамп будет президентом до 2040 года

сегодня, 11:35
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Ткачик Олеся

В России утверждают, что удалось найти некое предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского об отношениях между Дональдом Трампом и Европой. Об этом даже рассказали в шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", показав фрагмент видео с рассуждениями Жириновского по этому поводу.

В РФ нашли новое «пророчество» Жириновского о Трампе и его правлении

Владимир Жириновский

В частности, российский политик спрогнозировал, что Трамп будет ссориться с европейцами ради выгоды США. При этом Жириновский добавил, что это время Евросоюз будет пребывать в полнейшей растерянности.

"Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, тоже не знает, что ему делать", — предсказал Жириновский.

Перед этим в России нашли еще одно "пророчество" Жириновского, которое связано с Трампом. В частности, в нем указано, что семья Дональда Трампа будет править США до 2040 года, а сам Трамп якобы станет лучшим президентом в истории Соединенных Штатов. По словам Жириновского, республиканец и миллиардер станет лучше Франклина Рузвельта и всех остальных лидеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель председателя Государственной думы страны-агрессора России Борис Чернышев заявил, что в заметках Владимира Жириновского нашел предсказание на 2025 год. В частности, Чернышев заявил, что на одном из листов Жириновский записал: "2025 — объединение русского мира в пределах СССР как минимум, в пределах славянского мира как максимум в 2040 году". Российский политик отметил, что Жириновский всегда записывал свои идеи на небольших листах, которые Чернышев хранил как историческое наследие.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/03/07/25254488.shtml?updated
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