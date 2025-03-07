В РФ нашли новое «пророчество» Жириновского о Трампе и его правлении

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Ткачик Олеся
В России утверждают, что удалось найти некое предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского об отношениях между Дональдом Трампом и Европой. Об этом даже рассказали в шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", показав фрагмент видео с рассуждениями Жириновского по этому поводу.
Владимир Жириновский
В частности, российский политик спрогнозировал, что Трамп будет ссориться с европейцами ради выгоды США. При этом Жириновский добавил, что это время Евросоюз будет пребывать в полнейшей растерянности.
Перед этим в России нашли еще одно "пророчество" Жириновского, которое связано с Трампом. В частности, в нем указано, что семья Дональда Трампа будет править США до 2040 года, а сам Трамп якобы станет лучшим президентом в истории Соединенных Штатов. По словам Жириновского, республиканец и миллиардер станет лучше Франклина Рузвельта и всех остальных лидеров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель председателя Государственной думы страны-агрессора России Борис Чернышев заявил, что в заметках Владимира Жириновского нашел предсказание на 2025 год. В частности, Чернышев заявил, что на одном из листов Жириновский записал: "2025 — объединение русского мира в пределах СССР как минимум, в пределах славянского мира как максимум в 2040 году". Российский политик отметил, что Жириновский всегда записывал свои идеи на небольших листах, которые Чернышев хранил как историческое наследие.
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