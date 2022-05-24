В РФ назвали причину, из-за которой придется начать "полноценную войну" с Украиной

В России продолжают утверждать, что до сих пор якобы не ведут полномасштабную войну против Украины, захватывая ее территории и убивая граждан Украины. Тем не менее, в Кремле считают, что полноценная война с Украиной может произойти и причиной тому может стать попытка Украины силой вернуть Крым. Как передает издание "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Российский политик, который в последнее время снова стал одним из самых опальных спикеров Кремля, заявил, что Россия не может адекватно отнестись к идее автономии Крыма в составе Украины. Такие предложения официальная Москва может воспринять, как самое настоящее хамство в адрес РФ, угрозу ее территориальной целостности, что в последствии приведет к началу полномасштабной войне.

По словам Медведева, именно поэтому в России нет и не будет политика, который бы попытался поднять вопрос Крыма. Эта тема для России давно закрыта и обсуждению она не подлежит.

Дмитрий Медведев заявил, что тот российский политик, который мог быть вновь начать обсуждать вопрос Крыма очень быстро перешел бы в разряд национальных предателей.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе не обошел тему Крыма. Он допустил его освобождение от российских захватчиков, но признал, что Украине придется заплатить очень большую цену – тысячи жизней украинских защитников.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Офисе президента предупредили, что некоторых участников форума в Давосе мог поразить "вирус слепоты".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!