В РФ назвали условие возможного возвращения к "зерновому соглашению"

В Министерстве иностранных дел намерены сначала выяснить обстоятельства остановки действия "зернового соглашения". А потом начать обсуждать дальнейшие шаги. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на РИА Новости .

"Сначала нужно выяснить обстоятельства, только после этого можно говорить о дальнейших шагах", – заявил Руденко, отвечая на вопрос о возможности возвращения России в соглашение.

По словам российского дипломата, Россия рассчитывает на контакты с турецкой стороной по теме "зернового соглашения" в ближайшее время.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Минобороны Турции сделали заявление о выходе судов с зерном из морских портов Украины. Транспортировка украинской сельхозпродукции через Черное море временно приостановлена из-за решения РФ выйти из зерновой сделки. В ведомстве также сообщили, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар уже начал переговоры с международными партнерами, чтобы урегулировать ситуацию по зерновому соглашению. При этом россияне все еще находятся в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. В Мининфраструктуры Украины заявили, что экспорт зерна должен производиться с помощью 218 судов, теперь движение заблокировано.

Также "Комментарии" писали о том, что в НАТО обратились в Россию по поводу зернового соглашения . РФ следует срочно возобновить действие зерновой сделки, чтобы Украина возобновила экспорт своей сельской хозяйственной продукции. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Лунгеску подчеркнула, что зерновое соглашение утвердили в Турции, поэтому его поддерживают все страны-члены НАТО.