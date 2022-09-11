В РФ не видят проблем для участия Путина в саммите G20

В РФ считают, что для участия президента Путина в саммите "Большой двадцатки" нет никаких проблем и препятствий. Такое заявление по поводу будущего G20 сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет российское ТАСС .

"Не вижу проблем в том, чтобы он принял достойное участие в будущих мероприятиях, включая саммит Группы двадцати", – сказал Лавров.

Также Лавров в очередной раз заявил, что якобы Россия готова к диалогу и не будет "избегать переговоров".

Известно, что саммит "Большой двадцатки" (G20) должен начаться 15 ноября в Индонезии. На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о реверансе Эрдогана в сторону Путина — есть ли опасность для украинско-турецких отношений. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Халуком Байрактаром, гендиректором турецкой компании "Байкар" (Baykar), производящей беспилотники "Байрактар", детали строительства завода "Байкар" в нашей стране и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих. Также Зеленский высоко оценил вклад Х.Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских Вооруженных Сил в борьбе с агрессором – вручил ему орден "За заслуги" I степени. Между тем, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд явно пророссийских заявлений. Так, он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу того, что зерно из Украины якобы едет в "богатые" западные страны, а не в Африку и Азию. Кроме того, раскритиковал Запад из-за военной поддержки Украины и санкций против РФ. Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что на заявления и публичную позицию Эрдогана влияют президентские и одновременно парламентские выборы в Турции, которые должны пройти в июне 2023 года.