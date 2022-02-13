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В РФ не выдерживают нервы: российский посол заявил, что РФ нас*ать на санкции Запада

Российский дипломат заявил, что это США и НАТО первыми начали провоцировать Россию

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские дипломаты перестали подбирать дипломатическую речь, реагируя на давление со стороны Запада. Так, посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что России "нас*ать" на санкции Запада. Как передает портал "Комментарии", такое мнение дипломат высказал в ходе интервью шведскому изданию "Aftonbladet".

В РФ не выдерживают нервы: российский посол заявил, что РФ нас*ать на санкции Запада

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев. Фото: из открытых источников

"Извините за язык, но мы сра*и на санкции Запада", — цитирует сказанное Татаринцевым издание. 

Журналисты решили прославить российского дипломаты и вынесли эту фразу в заглавие статьи.

Свое отношение к санкциям Запада российский посол решил продемонстрировать, как ответ на возможную готовность Швеции присоединиться к НАТО.

Виктор Татаринцев заявил, что Кремль не считает правильным расширение НАТО за счет включения в него Швеции. Россия видит для себя угрозу в расширении Североатлантического альянса, поэтому публично демонтирует свое непринятие подобных решений. 

Опасения России дипломат объяснил тем, что Вашингтон и НАТО, как военный блок, постоянно провоцируют Москву, делают шаги. Которые могут угрожать безопасности России. Не было бы таких угроз, считает Виктор Татаринцев, не было бы и возражений РФ относительно членства Швеции в НАТО. Теперь же обстановка с безопасностью в той части Европы, где находится Швеция, кардинально изменилась и Россия вынуждена реагировать соответствующим образом.

Отметим, такое заявление посол РФ в Швеции сделал несмотря на то, что в январе руководство Швеции официально заявило, что не ставит своей целью скорейшее присоединение к НАТО.

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Источник: https://www.aftonbladet.se/
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