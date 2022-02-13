В РФ не выдерживают нервы: российский посол заявил, что РФ нас*ать на санкции Запада

Российские дипломаты перестали подбирать дипломатическую речь, реагируя на давление со стороны Запада. Так, посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что России "нас*ать" на санкции Запада. Как передает портал "Комментарии", такое мнение дипломат высказал в ходе интервью шведскому изданию "Aftonbladet".

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев. Фото: из открытых источников

"Извините за язык, но мы сра*и на санкции Запада", — цитирует сказанное Татаринцевым издание.

Журналисты решили прославить российского дипломаты и вынесли эту фразу в заглавие статьи.



Свое отношение к санкциям Запада российский посол решил продемонстрировать, как ответ на возможную готовность Швеции присоединиться к НАТО.

Виктор Татаринцев заявил, что Кремль не считает правильным расширение НАТО за счет включения в него Швеции. Россия видит для себя угрозу в расширении Североатлантического альянса, поэтому публично демонтирует свое непринятие подобных решений.

Опасения России дипломат объяснил тем, что Вашингтон и НАТО, как военный блок, постоянно провоцируют Москву, делают шаги. Которые могут угрожать безопасности России. Не было бы таких угроз, считает Виктор Татаринцев, не было бы и возражений РФ относительно членства Швеции в НАТО. Теперь же обстановка с безопасностью в той части Европы, где находится Швеция, кардинально изменилась и Россия вынуждена реагировать соответствующим образом.

Отметим, такое заявление посол РФ в Швеции сделал несмотря на то, что в январе руководство Швеции официально заявило, что не ставит своей целью скорейшее присоединение к НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Швеция завершила первый этап массовой вакцинации: стало известно, кто получил препарат.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!