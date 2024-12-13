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В РФ неожиданное ухудшение: с нового года Кремль возобновит жесткую практику советских времен

РФ быстро возвращается в советское время: часть россиян ограничат в самом необходимом

сегодня, 15:37
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Кречмаровская Наталия

В России ухудшилась ситуация с продуктами – власти вынуждены ввести продуктовые карточки. Такая практика советских времен будет действовать в Калининградской области. В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему в РФ было принято такое решение.

В РФ неожиданное ухудшение: с нового года Кремль возобновит жесткую практику советских времен

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

“В Калининградской области России с нового года вводят продуктовые карты из-за значительного роста цен. Это стало результатом транспортных ограничений, введенных соседней с регионом Литвой в ответ на российское вторжение в Украину”, — пояснили в ЦПД.

Также отметили, что желания россиян исполняются, хотя в "оригинальном исполнении".

“Так из-за “неработающих санкций” россияне приблизились к желаемому Советскому союзу. Однако речь идет не о "вкусном пломбире" и "колбасе по 2,20", а о дефиците и продуктовых карточках. Россиянам следует быть более осторожными со своими желаниями”, — предупредили “соседей” в ЦПД.

Отметим, что после первого боевого запуска ракеты "Орешник" риторика Кремля изменилась. Власти РФ, как рассказал портал "Комментарии", начали активнее запугивать Украину и западные страны ударами новой ракетой.

По словам российского диктатора Владимира Путина, "Орешник" заменит ядерное оружие. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности убеждены, что информация о том, что "Орешник" усовершенствует ядерную доктрину России, является враждебным шантажом.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря анонсировал размещение этих ракет на территории Беларуси. В тот же день Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием.

В действительности российский режим корректирует меры по ядерному шантажу мирового сообщества.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12561
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