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Кречмаровская Наталия
В России ухудшилась ситуация с продуктами – власти вынуждены ввести продуктовые карточки. Такая практика советских времен будет действовать в Калининградской области. В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему в РФ было принято такое решение.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Также отметили, что желания россиян исполняются, хотя в "оригинальном исполнении".
Отметим, что после первого боевого запуска ракеты "Орешник" риторика Кремля изменилась. Власти РФ, как рассказал портал "Комментарии", начали активнее запугивать Украину и западные страны ударами новой ракетой.
По словам российского диктатора Владимира Путина, "Орешник" заменит ядерное оружие. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности убеждены, что информация о том, что "Орешник" усовершенствует ядерную доктрину России, является враждебным шантажом.
Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря анонсировал размещение этих ракет на территории Беларуси. В тот же день Путин сравнил "Орешник" с ядерным оружием.
В действительности российский режим корректирует меры по ядерному шантажу мирового сообщества.
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