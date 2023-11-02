В РФ обиделись на Армению: как это связано с Украиной

Россия восприняла участие Армении в саммите по формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которую цитирует ряд российских СМИ.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Если вы говорите о встрече на Мальте... , мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана",- высказалась Захарова.

В частности, спикер МИД РФ вспомнила еще один "антироссийский жест" со стороны Еревана, когда в столицу Украины приезжала супруга премьер-министра Армении Анна Акопян и передала тогда гуманитарную помощь Украине. Также россияне помнят, как спикер Нацсобрания Ален Симонян проводил переговоры с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Дублине. Не забыли оккупанты также, как премьер Никол Пашинян встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гранаде и фотографировался на камеру, поживая украинскому лидеру руку.

"В Ереване, я думаю, должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения", — заявила Мария Захарова.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



