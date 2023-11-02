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В РФ обиделись на Армению: как это связано с Украиной

Кремль обиделся на Армению за ее участие в саммите по формуле мира

сегодня, 16:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия восприняла участие Армении в саммите по формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которую цитирует ряд российских СМИ.

В РФ обиделись на Армению: как это связано с Украиной

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Если вы говорите о встрече на Мальте... , мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана",- высказалась Захарова.


В частности, спикер МИД РФ вспомнила еще один "антироссийский жест" со стороны Еревана, когда в столицу Украины приезжала супруга премьер-министра Армении Анна Акопян и передала тогда гуманитарную помощь Украине. Также россияне помнят, как спикер Нацсобрания Ален Симонян проводил переговоры с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Дублине. Не забыли оккупанты также, как премьер Никол Пашинян встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гранаде и фотографировался на камеру, поживая украинскому лидеру руку.

"В Ереване, я думаю, должны осознавать, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, настойчиво разрушает наши союзнические отношения", — заявила Мария Захарова.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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