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В РФ обнаружили более заразный штамм коронавируса "гамма": чем он опасен

Мутации "дельта" и "гамма" вызывают озабоченность

сегодня, 13:50
Автор:

Елизавета Черных

На территории Российской Федерации зафиксировали случаи инфицирования коронавирусным штаммом "гамма", который также называют "бразильским". Эта мутация является более заразной, подобно штамму "дельта", пишет УНИАН, ссылаясь на российское издание "Интерфакс". 

В РФ обнаружили более заразный штамм коронавируса "гамма": чем он опасен

В РФ обнаружили более заразный штамм коронавируса "гамма" - фото из открытых источников

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", — сказано в сообщении. 

В России штаммы коронавирусного заболевания "дельта" и "гамма" были определены, как "вызывающие озабоченность". Эти мутации заболевания называют более трансмиссивными и вирулентными. Кроме того, они способны снижать эффективность антител.

Отметим, что ранее во Всемирной организации здравоохранения предупреждали об опасности, которую влечет за собой появление штаммов "дельта" и "гамма". В то же время компании Pfizer и BioNTech сообщили, что будут разрабатывать социальную вакцину против нового мутировавшего штамма коронавирус "Дельта". Активная фаза исследований, по сообщению компании, может начаться уже в августе этого года.

Также портал "Комментарии" писал, что эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что ситуация с пандемией в мире становится опаснее, а мир все больше отдаляется от ее завершения. Эпидемиолог подчеркнула, что за прошедшие семь дней количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире выросло на более, чем 11%, а количество смертей увеличилось на 1%. Керкхове также отметила, что на территории Европы количество новых случаев COVID-19 возросло на 21%. 


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Источник: https://health.unian.net/worldnews/v-rossii-obnaruzhili-shtamm-koronavirusa-gamma-eshche-bolee-zaraznyy-poslednie-novosti-11490028.html?_gl=1*1xkpo24*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNjk0MTMxOS4xODMuMS4xNjI2OTQ5MTMzLjU5*_ga_JLSK4Y8K67*M
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