Официальное представительство Министерства иностранных дел РФ в очередной раз выступило с агрессивными и безосновательными заявлениями в сторону Украины. Представитель ведомства Мария Захарова публично обвинила Киев в якобы подготовке масштабной техногенной аварии и попытках шантажировать международное сообщество. По ее словам, украинское руководство намеренно идет на обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Российская сторона утверждает, что интенсивность ударов по объекту постоянно растет, а целями вроде бы становится критически важное оборудование. Кроме того, в Москве традиционно обвинили западных партнеров Украины в том, что они игнорируют эти риски из-за собственных геополитических интересов.

"Очевидно, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба", — безапелляционно заявляет Захарова. Она также добавляет, что иностранные партнеры "даже не пытаются останавливать потерявшую связь с реальностью киевскую шайку, фактически не только закрывая глаза на провокации Киева относительно крупнейшей АЭС в Европе, но и поощряя их продолжение".

Отдельным поводом для очередной волны российской дезинформации стали якобы дискуссии внутри Украины по восстановлению ядерного потенциала. Представительница страны-агрессорки призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) вмешаться в ситуацию и выдвинуть требования к украинским властям. Более того, в своих фантазиях российская чиновница дошла до прямых исторических сравнений с капитуляцией нацистской Германии.

"Внутри Украины снова раздаются призывы к приобретению ядерного оружия", — бьет тревогу спикер МИД РФ, требуя жесткой реакции от мира. Закрывая глаза на то, что именно Россия оккупировала и милитаризовала ЗАЭС, Захарова резюмирует: "Международному сообществу пора серьезно отнестись к исходящим от Украины ядерным угрозам. Эти опасности уже очевидны и должны быть решительно подавлены".

Это заявление является очередной частью продолжительной информационной кампании Кремля, направленной на дискредитацию Украины на международной арене и оправдание собственной агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что временно захваченная российскими войсками Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась на грани катастрофы. В ночь на 3 июня 2026 года на крупнейшем ядерном объекте Европы зафиксировали уже 17 полный блекаут за время оккупации и пятый — с начала текущего года.



