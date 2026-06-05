В РФ обвиняют Украину в подготовке провокаций и стремлении создать ядерное оружие

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Официальное представительство Министерства иностранных дел РФ в очередной раз выступило с агрессивными и безосновательными заявлениями в сторону Украины. Представитель ведомства Мария Захарова публично обвинила Киев в якобы подготовке масштабной техногенной аварии и попытках шантажировать международное сообщество. По ее словам, украинское руководство намеренно идет на обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Мария Захарова. Фото: МИД рф
Российская сторона утверждает, что интенсивность ударов по объекту постоянно растет, а целями вроде бы становится критически важное оборудование. Кроме того, в Москве традиционно обвинили западных партнеров Украины в том, что они игнорируют эти риски из-за собственных геополитических интересов.
Отдельным поводом для очередной волны российской дезинформации стали якобы дискуссии внутри Украины по восстановлению ядерного потенциала. Представительница страны-агрессорки призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) вмешаться в ситуацию и выдвинуть требования к украинским властям. Более того, в своих фантазиях российская чиновница дошла до прямых исторических сравнений с капитуляцией нацистской Германии.
Это заявление является очередной частью продолжительной информационной кампании Кремля, направленной на дискредитацию Украины на международной арене и оправдание собственной агрессии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что временно захваченная российскими войсками Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась на грани катастрофы. В ночь на 3 июня 2026 года на крупнейшем ядерном объекте Европы зафиксировали уже 17 полный блекаут за время оккупации и пятый — с начала текущего года.