Офіційне представництво Міністерства закордонних справ РФ вкотре виступило з агресивними та безпідставними заявами в бік України. Речниця відомства Марія Захарова публічно звинуватила Київ у нібито підготовці масштабної техногенної аварії та спробах шантажувати міжнародну спільноту. За її словами, українське керівництво свідомо йде на загострення ситуації навколо Запорізької АЕС.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Російська сторона стверджує, що інтенсивність ударів по об'єкту постійно зростає, а цілями нібито стає критично важливе обладнання. Крім того, у Москві традиційно звинуватили західних партнерів України у тому, що вони ігнорують ці ризики заради власних геополітичних інтересів.

"Очевидно, що Київ продовжує винашувати ідею організації ядерної катастрофи всеєвропейського масштабу", — безапеляційно заявляє Захарова. Вона також додає, що іноземні партнери "навіть не намагаються зупиняти київську шайку, яка втратила зв'язок із реальністю, фактично не лише закриваючи очі на провокації Києва щодо найбільшої АЕС в Європі, а й заохочуючи їх продовження".

Окремим приводом для чергової хвилі російської дезінформації стали нібито дискусії всередині України щодо відновлення ядерного потенціалу. Представниця країни-агресорки закликала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЄ) втрутитися у ситуацію та висунути вимоги до української влади. Ба більше, у своїх фантазіях російська чиновниця дійшла до прямих історичних порівнянь із капітуляцією нацистської Німеччини.

"Усередині України знову лунають заклики до набуття ядерної зброї", — б'є на сполох спікерка МЗС РФ, вимагаючи жорсткої реакції від світу. Закриваючи очі на те, що саме Росія окупувала та мілітаризувала ЗАЕС, Захарова резюмує: "Міжнародному співтовариству час серйозно поставитися до ядерних загроз, що виходять від України. Ці небезпеки вже цілком очевидні та мають бути рішуче придушені".

Ця заява є черговою частиною тривалої інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені та виправдання власної агресії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція вкотре опинилася на межі катастрофи. У ніч на 3 червня 2026 року на найбільшому ядерному об'єкті Європи зафіксували вже 17-й повний блекаут за час окупації та п'ятий — з початку поточного року.



