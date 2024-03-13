В РФ отказались от участия в «саммите мира» и выставили очередное требование о прекращении войны

В Швейцарии должен состояться саммит мира, к участию в котором приглашены более 160 стран. На нем лидеры стран должны обсудить так называемую "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Известно, что на первом этапе обсуждения никто не намерен приглашать Россию. Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, возможно, РФ пригласят на дальнейшие заседания, когда лидеры мира примут решение по установлению мира в Украине и доведут их до страны-агрессора.

Мария Захарова

При этом Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в "саммите мира", потому что там будут обсуждать "формулу Зеленского", которая к тому же якобы выставлена в ультимативной форме. Кроме того, спикер российского МИД "вызверился" на Швейцарию, которая по ее мнению, потеряла свой нейтралитет и поэтому не может принимать саммит подобного характера. Вероятно, речь идет о том, что даже Швейцария, всегда считавшаяся нейтральным государством, ввела против России санкции за ее немотивированную агрессию по отношению к Украине.

Также спикер российского МИД заявил, что "саммит мира" не принесет тот же мир, потому что якобы невозможно договориться ни с Украиной, ни со странами Запада.

Кроме того, Захарова назвала условия, которые должны быть выполнены, чтобы Россия начала переговоры по прекращению войны в Украине. Так, спикер российского МИД требует, чтобы страны Запада прекратили поставлять Украине оружие. Также она хочет "получить сигнал", что "справедливые требования" России по восприятию новых реалий на земле будут учтены. Очевидно РФ хочет, чтобы все захваченные в Украине территории остались под ее контролем.

Напомним, ранее кремлевский диктатор Владимир Путин рассказал , что он хочет получить от соглашения о мире с Украиной.



