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В РФ отреагировали на «формулу Зеленского» и сказали, поедут ли в Швейцарию

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что «формула мира» президента Владимира Зеленского содержит одни ультиматумы. Поэтому, добавил он, страна-агрессор не видит смысла ее обсуждать

сегодня, 19:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению Сергея Гармонина, мирный саммит по вопросу прекращения войны в Украине, назначенный на 15-16 июня в Швейцарии, рискует превратиться в громкую, но бессмысленную пиар-акцию. А все потому, заявил дипломат страны-агрессора, что Россию не позвали участвовать в этих переговорах.

В РФ отреагировали на «формулу Зеленского» и сказали, поедут ли в Швейцарию

Сергей Гармонин

"Без участия России любые разговоры об урегулировании в Украине бессмысленны",
- заявил Гармонин.

При этом он заявил, что любые документы, которые будут подписаны по итогам любых мероприятий без участия РФ, будут рассматриваться как неполноценные и лишенные каких-либо перспектив, "не представляющие добавленной стоимости для старта настоящих мирных переговоров".

Дипломат страны-агрессора заявил, российская сторона не видит смысла участвовать в мирных переговорах по Украине, которые базируются на "мирной формуле" украинского президента Владимира Зеленского. Как заявил Гармонин, России она не подходит, поскольку содержит одни ультиматумы и не отображает "текущую ситуацию".

"Встреча на горе Бюргеншток обернется пустой тратой денег швейцарских налогоплательщиков без реальных результатов для мирного урегулирования",
— заявил дипломат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ранее "формулу мира" президента Зеленского прокомментировал и марионетка Кремля Александр Лукашенко. В частности, он заявил, что предложения украинского президента прекрасны с точки зрения патриотизма. Но, по его мнению, их просто нереально выполнить. При этом Лукашенко считает, что Западу нужно начинать договариваться с Кремлем, поскольку ситуация на фронте в Украине сложилась патовая.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/04/25/22873543.shtml?updated
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