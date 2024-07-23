В Верховной Раде поддержали продолжение действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Первое решение поддержали 339 народных депутатов, второе – 338.

Мария Захарова

Следовательно, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать с 12 августа по 9 ноября.

На решение Украины продлить военное положение отреагировали в террористической России. В частности, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что такой инициативой президент Владимир Зеленский, якобы, пытается спасти исключительно себя.

"Зеленский спасает только себя, он готов платить за личное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представители оппозиционной "Европейской Солидарности" заявили в Верховной Раде, что после двух первых голосований о продлении военного положения и мобилизации будут блокировать трибуну парламента. На такой шаг оппозиция вынуждена пойти из-за отказа большинства ставить закон о запрете УПЦ Московского патриархата.

При этом известно, что Россия не смогла добиться каких-либо целей своей "СВО", поэтому она сейчас хочет прекратить войну и отобрать себе все ранее захваченные территории. Впрочем, ни украинская власть, ни украинский народ не соглашаются с тем, чтобы отдать врагу временно оккупированные территории.

Впрочем, президент Владимир Зеленский все же не исключает, что войну можно будет урегулировать в том числе и дипломатическим путем. Поэтому, по его словам, важно провести второй саммит мира и привлечь к его проведению Россию.



