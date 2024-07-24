В РФ отреагировали на слова Кулебы о готовности Украины к переговорам

В России якобы не верят в искренность слов министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который в Китае заявил о том, что Украина готова к переговорам с Россией. В частности, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники в Москве.

Переговоры Украины и РФ

Так вот, эти источники считают, что если бы Киев действительно был настроен на проведение переговоров с Россией, то он бы отменил запрет на такие действия.

"Если бы Киев на самом деле этого хотел, он бы отменил указ о самозапрете их проведения", — сказал чиновник, на которого ссылается российского пропагандистское издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабной войны с Россией прибыл в Китай. В первом своем видео он сообщил, что также будет обсуждать и вопрос прекращения войны в Украине.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что украинские власти готовы вступить в диалог с Россией по поводу завершения военного конфликта. Ван И в ответ отметил приверженность Пекина политическому варианту разрешению военного конфликта между РФ и Украиной и заверил, что страна продолжит играть конструктивную роль в его урегулировании.

При этом эксперты уже раскритиковали визит Кулебы в Пекин. Они считают, что раз Китай очень хочет навязать Украине свой "мирный план", то его дипломаты должны оббивать печерские холмы, а не использовать Кулебу, как мальчика по вызову. Кроме того, аналитики обращают внимание, что Китай уже не говорит о территориальной целостности Украины, а лишь о немедленном прекращении боевых действий.



