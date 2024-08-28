Дискуссии о том, как завершится война в Украине, ведутся не только на Западе, но и в России. Издание Foreign Policy пообщалось с представителями российской элиты, чтобы узнать их мнения по поводу войны и ее вероятного завершения.

Переговоры Украины и РФ

В частности, согласно результатам разговоров, лишь небольшая часть респондентов поддерживает идею полной победы России, включая аннексию новых территорий или установление пророссийского правительства в Киеве. Большинство же выступает за скорейшее прекращение огня вдоль текущих линий фронта, считая, что украинские силы не смогут вернуть значительные территории. Даже вторжение украинских войск в Курскую область не повлияло на российские оценки, особенно из-за успехов РФ на Донбассе. Один из экспертов по безопасности отметил: "Рано или поздно им придется уйти из Курска, но мы никогда не уйдем из Крыма и Донбасса".

По информации издания, большинство российских элит считают, что РФ не сможет силой захватить крупные города, такие как Харьков. Они отмечают, что взятие даже небольших городов, таких как Бахмут, происходит со значительными потерями. Поэтому любые оккупированные районы должны использоваться в качестве козырей в будущих переговорах.

Кроме того, по мнению российской элиты, полная победа потребует масштабной мобилизации, что может вызвать общественное сопротивление. Идея дальнейшей агрессии против НАТО также была отвергнута, ведь, по словам респондентов, это не принесет выгоды России и лишь приведет к разным опасностям.

При этом, по информации издания, представители российской элиты соглашаются с тем, что РФ не оставит захваченные территории в четырех украинских областях. Однако они допускают возможность возвращения других территорий, например, в Харьковской области, в обмен на их демилитаризацию. Это могло бы обеспечить прекращение огня и позволило бы кремлевскому диктатору Владимиру Путину заявить о защите приграничных российских областей. Также обсуждается возможность обмена территориями Харьковщины на еще не полностью оккупированные четыре области.

Большинство респондентов отмечают, что Россия снизит требования, если Запад согласится на главные условия Москвы. Например, в вопросе "денацификации" они считают достаточное принятие закона о запрете неонацистских партий в Украине, вместо изменения режима в Киеве.

Все опрошенные сочли, что Россия не сможет добиться международного признания аннексии украинских территорий, ведь этот вопрос не поддержат не только Украина и Запад, но и Китай, Индия и Южная Африка. Потому статус этих территорий может остаться неопределенным, как в случае Турецкой Республики Северного Кипра.

Российские переговорные позиции определят ситуация на поле боя и решение Путина. Если украинские силы удержат линию фронта, именно по ней будет заключено мирное соглашение. Но в случае поражения Украины Россия может рассматривать претензии на еще большие территории, которые были завоеваны Петром I и Екатериной II, подчеркивают представители российской элиты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг действительно имеет план максимум по оккупации украинских территорий, впрочем в ВСУ по этому поводу свое мнение.



