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В РФ похвастались "цивилизованным" задержанием подозреваемых в теракте

Судя по видеокадрам, задержанных таджиков пытали

сегодня, 20:07
Автор:
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Марьян Ощановский
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Уполномоченый по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия — "цивилизованное" государство, поскольку силовики не допустили самосуда над задержанными гражданами Таджикистана, подозреваемыми в совершении теракта в концертном зале "Крокус".

В РФ похвастались "цивилизованным" задержанием подозреваемых в теракте

Один из подозреваемых в теракте. Фото из открытых источников

"Должна отметить, что у нас настолько цивилизованное и зрелое государство, что мы смогли избежать самосуда. Это очень и очень важно", — заявила Татьяна Москалькова.

Стоит отметить, что российские силовики пытали задержанных таджиков, снимая пытки на видео, которое затем опубликовал близкий к расформированному ЧВК "Вагнер" телеграмм-канал Grey Zone и распространили российские пропагандистские медиа. В частности, одному из задержанных отрезали ухо, после чего засунули его в рот и заставили съесть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/20793
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