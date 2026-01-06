В России снова отложили старт серийного производства самолета ТС-21, над которым работают с 2009 года. Несмотря на многочисленные обещания, ни один самолет для авиакомпаний пока не изготовлен, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Фото: из открытых источников

Первоначально запуск МС-21 в серию планировали еще на 2016 год, однако сроки неоднократно переносились – на 2019, 2020, 2022 и 2024 годы. Затем заявляли, что серийное производство "возможно стартует в 2025 году".

Сегодня ситуация осталась неизменной: самолеты для авиакомпаний отсутствуют и, вероятно, не появятся до конца 2026 года.

Это наглядно демонстрирует реальное состояние российской авиаотрасли, страдающей фоне санкций и войны. То же наблюдается и в случае других "импортозамещающих" самолетов — несмотря на громкие заявления, реальные показатели выглядят крайне нелестно.

"Вместо запланированных 127 самолетов на 2023-2025 годы гражданские авиакомпании получили лишь 13. В 2026 году ожидается поставка всего трех самолетов Ил-114, но и это пока не гарантировано", — отмечает источник.

Также в публикации отмечается, что российская авиация постепенно приходит в упадок: компании банкротятся, парк самолетов стареет, технические инциденты становятся привычными, а пассажирские рейсы превращаются в настоящую "игру на выживание". По словам источника, все это есть следствие политики Кремля.

