У Росії знову відклали старт серійного виробництва літака МС-21, над яким працюють з 2009 року. Незважаючи на численні обіцянки, жодного літака для авіакомпаній поки не виготовлено, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Фото: з відкритих джерел

Спочатку запуск МС-21 у серію планували ще на 2016 рік, проте терміни неодноразово переносилися — на 2019, 2020, 2022 та 2024 роки. Потім заявляли, що серійне виробництво "можливо стартує у 2025 році".

Нині ситуація залишилася незмінною: літаки для авіакомпаній відсутні і, ймовірно, не з’являться до кінця 2026 року.

Це наочно демонструє реальний стан російської авіагалузі, що страждає на тлі санкцій і війни. Те саме спостерігається й у випадку інших "імпортозамінних" літаків — незважаючи на гучні заяви, реальні показники виглядають вкрай невтішно.

"Замість запланованих 127 літаків на 2023–2025 роки, цивільні авіакомпанії отримали лише 13. У 2026 році очікується поставка всього трьох літаків Іл-114, але і це поки не гарантовано", — зазначає джерело.

Також у публікації наголошується, що російська авіація поступово занепадає: компанії банкрутують, парк літаків старіє, технічні інциденти стають звичними, а пасажирські рейси перетворюються на справжню "гру на виживання". За словами джерела, усе це є наслідком політики Кремля.

