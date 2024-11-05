Результаты выборов президента США вне зависимости от исхода серьезно повлияют на ход войны в Украине, заявил зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам страны-агрессора Алексей Чепа. По его словам, дело в том, что и Дональд Трамп, и Камала Гаррис заинтересованы в урегулировании войны в Украине.

Алексей Чепа

"Обязательно произойдут подвижки в украинском конфликте. Текущее его состояние не устраивает США, так что изменения произойдут вне зависимости от того, кто победит. В случае победы республиканцев, конфликт завершится быстрее, в случае демократов — медленнее, потому что именно при них началось это противостояние, им будет сложнее из него выходить", — заявил Чепа.

Более того, Чепа считает, что республиканцы якобы даже могут проявить жесткость, однако многие заявления на сегодняшний день носят характер предвыборного пиара. В то же время российский депутат заметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на низком уровне, поэтому восстановить их будет сложно

Кроме того, по словам депутата Госдумы, при новом президенте США отношение к России по ряду вопросов не изменится. Он считает, что Вашингтон якобы настроен на дальнейшую конфронтацию.

Тем не менее, россиянин предполодил, что Соединенные Штаты "перестанут помогать" Украине в любом случае, однако ждать из-за этого потепления между странами не следует.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия и Китай предпочли бы победу Дональда Трампа на выборах в США. Победа Трампа важна для Кремля, ведь американская разведка уже сообщала о попытках России влиять на американские выборы.





