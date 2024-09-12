В РФ пожар на самом известном заводе, который производит танки

В Омске горит завод, который производит танки для россиян. Информацию о загорании на заводе "Омсктрансмаш" подтвердил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Пожар на заводе «Омсктрансмаш»

"Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта", — написал в Телеграме глава региона.

По словам Хоценко, на месте работают сотрудники пожарной охраны.

При этом известно, что утром 12 сентября на Омском заводе транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в концерн "Уралвагонзавод" государственной корпорации "Ростех") произошел пожар. По словам источников местных СМИ, предварительно, площадь возгорания составляет 50 кв. м.

Известно, что "Оисктрансмаш" — это российская машиностроительная компания, одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе, основанной в 1896 году, на данный момент является частью Государственного предприятия Ростех. На этом предприятии изготовляют технику военного назначения, дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники. Из-за вторжения России на Украину, завод находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии. Известно, что завод был включен в санкционный список 8 апреля 2022 года так как он поставил ТОС-1А в вооруженные силы России, которые применили его во время неспровоцированной военной агрессии против Украины. Следовательно, "Омсктрансмаш" несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Также этот завод включен и в санкционный список Украины, как оборонное предприятие, производящее танки и другую военную технику.

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