В РФ пожар на самом известном заводе, который производит танки

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Ткачик Олеся
В Омске горит завод, который производит танки для россиян. Информацию о загорании на заводе "Омсктрансмаш" подтвердил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Пожар на заводе «Омсктрансмаш»
По словам Хоценко, на месте работают сотрудники пожарной охраны.
При этом известно, что утром 12 сентября на Омском заводе транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в концерн "Уралвагонзавод" государственной корпорации "Ростех") произошел пожар. По словам источников местных СМИ, предварительно, площадь возгорания составляет 50 кв. м.
Известно, что "Оисктрансмаш" — это российская машиностроительная компания, одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе, основанной в 1896 году, на данный момент является частью Государственного предприятия Ростех. На этом предприятии изготовляют технику военного назначения, дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники. Из-за вторжения России на Украину, завод находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии. Известно, что завод был включен в санкционный список 8 апреля 2022 года так как он поставил ТОС-1А в вооруженные силы России, которые применили его во время неспровоцированной военной агрессии против Украины. Следовательно, "Омсктрансмаш" несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Также этот завод включен и в санкционный список Украины, как оборонное предприятие, производящее танки и другую военную технику.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Атака ВСУ привела к остановке половины мощностей Московского НПЗ.
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