В РФ предлагают сделать из Финляндии Хиросиму

Лиля Воробьева
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался по поводу заявления президентки Лыжной ассоциации Финляндии Сирпы Коркатти. Она заявила, что российских спортсменов не допустят к участию в соревнованиях в Финляндии, даже если это позволит Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Александр Тихонов (фото из открытых источников)
Свой комментарий Тихонов озвучил в разговоре с изданием vseprosport.ru. По словам бывшего биатлониста, Россия якобы "нет друзей, кроме солдат и моряков", а Финляндию нужно "проучить", чтобы другие страны "сделали выводы".
Напомним, ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские спортсмены не будут участвовать в Кубке мира в Руке даже в случае официального допуска FIS.
