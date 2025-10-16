В РФ предлагают сделать из Финляндии Хиросиму

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался по поводу заявления президентки Лыжной ассоциации Финляндии Сирпы Коркатти. Она заявила, что российских спортсменов не допустят к участию в соревнованиях в Финляндии, даже если это позволит Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Александр Тихонов (фото из открытых источников)

Свой комментарий Тихонов озвучил в разговоре с изданием vseprosport.ru. По словам бывшего биатлониста, Россия якобы "нет друзей, кроме солдат и моряков", а Финляндию нужно "проучить", чтобы другие страны "сделали выводы".

"Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В науку всем остальным странам. Надо думать о спорте, а не о политике. Они все перепутали. Я еще во времена СССР говорил, что у нас нет друзей, кроме солдат и моряков. А мы думали, что Финляндия, Прибалтика – наши друзья и братья. Я всегда знал, что это не так. Вот мы и дождались", – сказал Тихонов.

Напомним, ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские спортсмены не будут участвовать в Кубке мира в Руке даже в случае официального допуска FIS.

"Россиянам нечего делать в Руке", — подчеркнула Коркатти.

