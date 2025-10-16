logo

Главная Новости Мир Россия В РФ предлагают сделать из Финляндии Хиросиму
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ предлагают сделать из Финляндии Хиросиму

Александр Тихонов хочет разбомбить Финляндию

16 октября 2025, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался по поводу заявления президентки Лыжной ассоциации Финляндии Сирпы Коркатти. Она заявила, что российских спортсменов не допустят к участию в соревнованиях в Финляндии, даже если это позволит Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В РФ предлагают сделать из Финляндии Хиросиму

Александр Тихонов (фото из открытых источников)

Свой комментарий Тихонов озвучил в разговоре с изданием vseprosport.ru. По словам бывшего биатлониста, Россия якобы "нет друзей, кроме солдат и моряков", а Финляндию нужно "проучить", чтобы другие страны "сделали выводы".

"Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В науку всем остальным странам. Надо думать о спорте, а не о политике. Они все перепутали. Я еще во времена СССР говорил, что у нас нет друзей, кроме солдат и моряков. А мы думали, что Финляндия, Прибалтика – наши друзья и братья. Я всегда знал, что это не так. Вот мы и дождались", – сказал Тихонов.

Напомним, ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что российские спортсмены не будут участвовать в Кубке мира в Руке даже в случае официального допуска FIS.

"Россиянам нечего делать в Руке", — подчеркнула Коркатти.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России издали циничный комментарий жесткого удара по украинской энергетике . В ночь на 10 октября Министерство обороны России отчиталось об очередном массированном ударе по территории Украины. По их словам, Вооруженные силы РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры, в том числе те, которые, как утверждают в Москве, связаны с оборонно-промышленным комплексом. Российское ведомство заявляет, что при ударе использовали высокоточное оружие большой дальности — в частности, гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и ударные дроны.



Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2025/10/16/chempion-oi-tihonov-prizval-sdelat-iz-finljandii-hirosimu-posle-situacii-s-rossijskim-lyzhnikami?utm_source=sports.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=sports.ru&utm_referrer=sports.ru
