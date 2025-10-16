В РФ пропонують зробити з Фінляндії Хіросіму

Чотириразовий олімпійський чемпіон із біатлону Олександр Тихонов різко висловився щодо заяви президентки Лижної асоціації Фінляндії Сірпи Коркатті. Вона напередодні заявила, що російських спортсменів не допустять до участі у змаганнях у Фінляндії, навіть якщо це дозволить Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS).

Олександр Тихонов (фото з відкритих джерел)

Свій коментар Тихонов озвучив у розмові з виданням vseprosport.ru. За словами колишнього біатлоніста, Росія нібито "не має друзів, окрім солдатів і моряків", а Фінляндію потрібно "провчити", щоб інші країни "зробили висновки".

"Я б із цієї країни проклятих чухонців зробив Хіросіму. У науку всім іншим країнам. Треба думати про спорт, а не політику. Вони все переплутали. Я ще за часів СРСР казав, що ми не маємо друзів, крім солдатів і моряків. А ми думали, що Фінляндія, Прибалтика — наші друзі й брати. Я завжди знав, що це не так. Ось ми й дочекалися", — сказав Тихонов.

Нагадаємо, раніше президентка Лижної асоціації Фінляндії Сірпа Коркатті заявила, що російські спортсмени не братимуть участі у Кубку світу в Руці навіть у разі офіційного допуску FIS.

"Росіянам нема чого робити в Руці", — підкреслила Коркатті.

