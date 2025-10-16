logo_ukra

Головна Новини Світ Росія В РФ пропонують зробити з Фінляндії Хіросіму
НОВИНИ

В РФ пропонують зробити з Фінляндії Хіросіму

Олександр Тихонов хоче розбомбити Фінляндію

16 жовтня 2025, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Чотириразовий олімпійський чемпіон із біатлону Олександр Тихонов різко висловився щодо заяви президентки Лижної асоціації Фінляндії Сірпи Коркатті. Вона напередодні заявила, що російських спортсменів не допустять до участі у змаганнях у Фінляндії, навіть якщо це дозволить Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS).

В РФ пропонують зробити з Фінляндії Хіросіму

Олександр Тихонов (фото з відкритих джерел)

Свій коментар Тихонов озвучив у розмові з виданням vseprosport.ru. За словами колишнього біатлоніста, Росія нібито "не має друзів, окрім солдатів і моряків", а Фінляндію потрібно "провчити", щоб інші країни "зробили висновки".

"Я б із цієї країни проклятих чухонців зробив Хіросіму. У науку всім іншим країнам. Треба думати про спорт, а не політику. Вони все переплутали. Я ще за часів СРСР казав, що ми не маємо друзів, крім солдатів і моряків. А ми думали, що Фінляндія, Прибалтика — наші друзі й брати. Я завжди знав, що це не так. Ось ми й дочекалися", — сказав Тихонов.

Нагадаємо, раніше президентка Лижної асоціації Фінляндії Сірпа Коркатті заявила, що російські спортсмени не братимуть участі у Кубку світу в Руці навіть у разі офіційного допуску FIS.

"Росіянам нема чого робити в Руці", — підкреслила Коркатті.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у Росії видали цинічний коментар жорсткого удару по українській енергетиціУ ніч проти 10 жовтня Міністерство оборони Росії відзвітувало про черговий масований удар по території України. За їхніми словами, Збройні сили РФ атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема ті, що, як стверджують у Москві, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом. Російське відомство заявляє, що під час удару використовували високоточну зброю великої дальності — зокрема гіперзвукові ракети типу "Кинжал" і ударні дрони.

 



Джерело: https://www.vseprosport.ru/lenta/2025/10/16/chempion-oi-tihonov-prizval-sdelat-iz-finljandii-hirosimu-posle-situacii-s-rossijskim-lyzhnikami?utm_source=sports.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=sports.ru&utm_referrer=sports.ru
