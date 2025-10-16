В РФ пропонують зробити з Фінляндії Хіросіму

Рубрики
Чотириразовий олімпійський чемпіон із біатлону Олександр Тихонов різко висловився щодо заяви президентки Лижної асоціації Фінляндії Сірпи Коркатті. Вона напередодні заявила, що російських спортсменів не допустять до участі у змаганнях у Фінляндії, навіть якщо це дозволить Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS).
Олександр Тихонов (фото з відкритих джерел)
Свій коментар Тихонов озвучив у розмові з виданням vseprosport.ru. За словами колишнього біатлоніста, Росія нібито "не має друзів, окрім солдатів і моряків", а Фінляндію потрібно "провчити", щоб інші країни "зробили висновки".
Нагадаємо, раніше президентка Лижної асоціації Фінляндії Сірпа Коркатті заявила, що російські спортсмени не братимуть участі у Кубку світу в Руці навіть у разі офіційного допуску FIS.
