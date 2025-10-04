В РФ представили проект бюджета: готовится ли Путин к продолжению войны в 2026 году

На уходящей неделе был обнародован проект бюджета России на 2026 год. Эксперты уже говорят, что исходя из документа, похоже, о развитии в РФ придется забыть, ведь все, кроме войны и пропаганды, будет финансироваться по остаточному принципу. Какие выводы о состоянии экономики РФ и ее способности продолжать финансировать войну можно сделать? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

РФ ищет пути для продолжения войны

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что на войну россияне планируют в 2026 году потратить на 700 млрд рублей меньше. Но увеличиваются бюджеты на пропаганду, силовые структуры, в частности на Росгвардию.

"На войну меньше выделяется за счёт уменьшения затрат, выделяемых на контрактников. При этом очень даже может быть, что россияне на следующий год закладывают частичную мобилизацию в обществе. Для России это наиболее дешёвый вариант найма "пушечного мяса". Потому что в реальности с контрактниками у России уже начинаются серьёзные проблемы. Потому что количество людей, которые готовы продать себя за деньги, резко уменьшилось", – отметил эксперт.

При этом Олег Пендзин говорит, что Кремль провел достаточно большую работу по подготовке онлайн-механизмов оповещения.

"Каждый гражданин России обязан прописаться в госуслугах, и подача повестки в госуслуги автоматически приравнивается к её вручению. С того момента, когда повестка официально поступила на аккаунт конкретно взятого гражданина РФ, ему тут же закрывают выезд за пределы России. Кроме всего прочего россияне теперь проводят призывную кампанию не два раза в год, а округлый год. То есть, у россиян изменилась ситуация с призывом. Формально они призывают сейчас срочников на 150 тысяч больше. Поэтому, исходя из этих рассуждений они не собираются прекращать войну, при этом резко увеличивая затраты на пропаганду. Только на пропагандиста Соловьёва из госбюджета планируют на следующий год выделить практически полмиллиона долларов. Это только на одну программу", – отмечает эксперт.

Олег Пендзин также напомнил, что в России параллельно с проектом госбюджета подан законопроект об увеличение НДС на 2%, а также о снятии всех льгот с малого и среднего бизнеса, так называемых "ковидных" льгот на оплату социальных платежей. Поэтому Россия активно продвигает вопрос с поиском внутренних резервов и источников для бюджета.

Наибольший эффект дает комбинация европейских и американских санкций

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий говорит, что первый важный вывод, который напрашивается, это то, что новый бюджет РФ свидетельствует о намерениях продолжать войну.

"Логика проста: не нужно повышать налоги, увеличивать фискальное давление и сокращать финансирование гражданских секторов экономики, если планируется завершение войны. Российский Минфин прямо указывает, что расширение налоговой базы связано с необходимостью финансировать войну. Следовательно, Путин не собирается останавливать войну в 2026 году. Напротив – он еще больше милитаризует экономику, увеличивая расходы на армию. Путин еще глубже лезет в карманы россиян, чтобы финансировать агрессию", – считает нардеп.

Николай Княжицкий отмечает, что второй вывод, который напрашивается, война и санкции продолжают разрушать экономику России. Нефтегазовые доходы стабильно падают с начала года. В первом полугодии 2025 года среднее снижение составило более 20%, а в августе падение уже превысило 35%.

"В результате дефицит бюджета РФ в 2025 году составит около 60 млрд долларов. Для сравнения: в 2021 году Россия имела профицит – доходы превышали расходы почти на 7 млрд. Если раньше дыру заделывали за счет резервов и дополнительного налогового давления на крупный бизнес, то теперь и этого уже не хватает", – отметил эксперт.

Нардеп продолжает, третий вывод – российский бюджет не учитывает ужесточение санкций. Базовый сценарий бюджета-2026 не предполагает роста санкционного давления. Причины и субъективны, и объективны.

"Субъективный фактор – новая администрация США. С начала каденции она не ввела ни один новый пакет санкций против России. ЕС их принимает, но эффективность меньше из-за слабого контроля и ограниченного применения. Санкции США сильнее, потому что распространяются и на тех, кто помогает России их обходить, а соблюдение контролирует Минфин. Наибольший эффект оказывает комбинация европейских и американских санкций. В 2025 году такого синхрона не было. Следовательно, новых существенных санкций не вводят, а к старым Россия уже приспособилась – схемы обхода налажены и отработаны. И это уже учтено в бюджете. Но если "Большая семерка" усилит санкционную политику и контроль за их выполнением, экономика РФ снова пойдет в пике. И, поскольку бюджет составлен из предположения, что этого не будет, удар по экономике может стать еще более ощутимым", – отметил Княжицкий.

По его словам, на прошлой неделе Дональд Трамп несколько раз заявил, что экономика России загибается. Опубликованный проект бюджета подтверждает это. Он также подтверждает, что Путин не намерен завершать войну. Он готов финансировать ее любой ценой, даже ценой разрушения собственной экономики.

"Если же страны Запада найдут в себе мужество усилить санкции и контроль за их исполнением, в том числе против стран, которые помогают их обходить, то у Путина будет гораздо больше причин думать о том, как спасать Россию от внутреннего разрушения, а не о том, как воевать против Украины", – подытожил политик.

