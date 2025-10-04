У РФ представили проект бюджету: чи готується Путін до продовження війни у 2026 році

На тижні, що минає, було оприлюднено проєкт бюджету Росії на 2026 рік. Експерти вже говорять, що виходячи з документу схоже, про розвиток у РФ доведеться забути, адже все, крім війни та пропаганди, фінансуватиметься за залишковим принципом. Які висновки щодо стану економіки РФ та її здатності продовжувати фінансувати війну можна зробити? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

РФ шукає шляхи для продовження війни

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що на війну росіяни планують у 2026 році витратити на 700 млрд. рублів менше. Але зростають бюджети на пропаганду, силові структури, зокрема на Росгвардію.

"На війну менше виділяється за рахунок зменшення витрат, виділених на контрактників. При цьому навіть може бути, що росіяни наступного року наважаться на часткову мобілізацію в суспільстві. Для Росії це найдешевший варіант найму "гарматного м'яса". Тому що насправді з контрактниками у Росії вже починаються серйозні проблеми. Тому що кількість людей, які готові продати себе за гроші, різко зменшилась", – наголосив експерт.

При цьому Олег Пендзин говорить, що Кремль провів досить велику роботу щодо підготовки онлайн-механізмів оповіщення.

"Кожен громадянин Росії зобов'язаний прописатися в держпослугах, і подача повістки в держпослуги автоматично прирівнюється до її вручення. З того моменту, коли повістка офіційно надійшла на аккаунт конкретно взятого громадянина РФ, йому відразу закривають виїзд за межі Росії. Окрім усього іншого росіяни тепер проводять призовну кампанію не двічі на рік, а круглий рік. Тобто у росіян змінилася ситуація із призивом. Формально вони призивають зараз строковиків на 150 тисяч більше. Тому, виходячи з цих міркувань, вони не збираються припиняти війну, при цьому різко збільшуючи витрати на пропаганду. Тільки на пропагандиста Соловйова з держбюджету планують наступного року виділити майже півмільйона доларів. Це лише на одну програму", – зазначає експерт.

Олег Пендзин також нагадав, що в Росії паралельно з проектом держбюджету подано законопроект про збільшення ПДВ на 2%, а також про зняття всіх пільг із малого та середнього бізнесу, так званих "ковідних" пільг на оплату соціальних платежів. Тому Росія активно просуває питання з пошуком внутрішніх резервів та джерел для бюджету.

Найбільший ефект дає комбінація європейських та американських санкцій

Нардеп, політичний оглядач Микола Княжицький говорить, що перший важливий висновок, який напрошується, новий бюджет РФ свідчить про наміри продовжувати війну.

"Логіка проста: не потрібно підвищувати податки, збільшувати фіскальний тиск та скорочувати фінансування цивільних секторів економіки, якщо планується завершення війни. Російський Мінфін прямо вказує, що розширення податкової бази пов’язане саме з необхідністю фінансувати війну. Отже, Путін не збирається зупиняти війну у 2026 році. Навпаки – він ще більше мілітаризує економіку, збільшуючи витрати на армію. Путін ще глибше лізе в кишені росіян, щоб фінансувати агресію", – вважає нардеп.

Микола Княжицький зазначає, другий висновок, який напрошується, війна та санкції продовжують руйнувати економіку Росії. Нафтогазові доходи стабільно падають від початку року. У першому півріччі 2025 року середнє зниження становило понад 20%, а в серпні падіння перевищило вже 35%.

"У результаті дефіцит бюджету РФ у 2025 році сягне близько 60 млрд доларів. Для порівняння: у 2021 році Росія мала профіцит – доходи перевищували витрати майже на 7 млрд. Якщо раніше дірку латали коштом резервів і додаткового податкового тиску на великий бізнес, то тепер і цього вже бракує", – зазначив експерт.

Нардеп продовжує, третій висновок – російський бюджет не враховує посилення санкцій. Базовий сценарій бюджету-2026 не передбачає зростання санкційного тиску. Причини і суб’єктивні, і об’єктивні.

"Суб’єктивний чинник – нова адміністрація США. Від початку каденції вона не ввела жодного нового пакета санкцій проти Росії. ЄС їх ухвалює, але ефективність менша через слабкий контроль і обмежене застосування. Санкції США сильніші, бо поширюються і на тих, хто допомагає Росії їх обходити, а дотримання контролює Мінфін. Найбільший ефект дає комбінація європейських і американських санкцій. У 2025 році такого синхрону не було. Відтак нових істотних санкцій не вводять, а до старих Росія вже пристосувалася – схеми обходу налагоджені й відпрацьовані. І це вже враховано в бюджеті. Але, якщо "Велика сімка" посилить санкційну політику й контроль за їх виконанням, економіка РФ знову піде в піке. І, оскільки бюджет складений із припущення, що цього не буде, удар по економіці може стати ще відчутнішим", – зазначив Княжицький.

За його словами, минулого тижня Дональд Трамп кілька разів заявив, що економіка Росії загинається. Опублікований проєкт бюджету це підтверджує. Він також підтверджує, що Путін не планує завершувати війну. Він готовий фінансувати її за будь-яку ціну, навіть ціною руйнації власної економіки.

"Якщо ж країни Заходу знайдуть у собі мужність посилити санкції та контроль за їхнім виконанням, у тому числі проти країн, які допомагають їх обходити, то у Путіна буде значно більше причин думати про те, як рятувати Росію від внутрішньої руйнації, а не про те, як воювати проти України", – підсумував політик.

