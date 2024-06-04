В РФ придумали, как объяснить, что армия России проигрывает на Харьковщине

В России началась подготовка общественного мнения к тому, что украинские войска пойдут в контрнаступление на Харьковском направлении. Все это делается потому, считает политический эксперт Алексей Копытько, что у захватчиков все пошло не по плану.

Харьков

При этом росСМИ утверждают, что российские военные "героически отражают" все атаки Сил обороны. Также там отмечают, что на Харьков будет то ли мощно наступать, то ли мощно контротступать "спецназ" "Ахмат".

"Громогласно объявлено, что этот сброд занял позиции "в первом эшелоне". Ждем потока роликов", - отметил эксперт.

Также, по его словам, в росСМИ активно разгоняют тему работы "российского подполья" в разных городах Украины, в том числе и в Харькове.

"Последнее время в российских СМИ особенно активизировалось "харьковское подполье". Оно и понятно. Хотя для меня в принципе загадка, что это за сущность такая – спикер подполья. Это как?" — отметил эксперт.

По его словам, поскольку роспропаганде нужно объяснить топтание российских войск вдоль границы и большие потери, они в традиционной манере демонизируют украинских воинов.

"Теперь российской публике известно, что, помимо всех элитных спецназов Украины, оборону на Харьковщине держат ярые нацисты из нацтербатальонов, а также иностранные наёмники. Ибо обычные украинские солдаты воевать якобы не хотят. Харьковчанам будет полезно узнать, что в их квартирах массово оборудуют огневые точки, из-за чего жителей насильственно выселяют. Если вы пока не заметили огневую точку в своей квартире, не теряйте бдительность", - иронизирует Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны активно ведут контрнаступление на Харьковском направлении. Например, они отвоевывают позиции в Волчанске. Там, кстати, оккупанты массово сдаются в плен.



