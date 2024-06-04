В РФ придумали, как объяснить, что армия России проигрывает на Харьковщине

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Ткачик Олеся
В России началась подготовка общественного мнения к тому, что украинские войска пойдут в контрнаступление на Харьковском направлении. Все это делается потому, считает политический эксперт Алексей Копытько, что у захватчиков все пошло не по плану.
Харьков
При этом росСМИ утверждают, что российские военные "героически отражают" все атаки Сил обороны. Также там отмечают, что на Харьков будет то ли мощно наступать, то ли мощно контротступать "спецназ" "Ахмат".
Также, по его словам, в росСМИ активно разгоняют тему работы "российского подполья" в разных городах Украины, в том числе и в Харькове.
По его словам, поскольку роспропаганде нужно объяснить топтание российских войск вдоль границы и большие потери, они в традиционной манере демонизируют украинских воинов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Силы обороны активно ведут контрнаступление на Харьковском направлении. Например, они отвоевывают позиции в Волчанске. Там, кстати, оккупанты массово сдаются в плен.
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