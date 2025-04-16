В РФ придумали, как Путин вечно сможет править, даже если умрет

Несколько дней назад кремлевский диктатор Владимир Путин в режиме видеосвязи провел совещание с членами правительства.

Владимир Путин

Но, как отмечает эксперт Николай Сухинский, поразительно в этом было то, что изображение Путина в этом ролике не имело ничего общего даже с двойником.

"Кремль использовал технологии Deepfake, где изображение Путина сгенерировано с помощью компьютерных программ. И вчера была опробована новейшая технология, где изображение Путина сгенерировано нейросетью, и по утверждению разработчиков, подавляющее большинство современных методов не в состоянии выявить подлог, настолько качественно и реалистично воссоздан образ "президента РФ", — говорит он.

По словам эксперта, в политбюро раньше очень настороженно относились к замене реального человека в лице двойника Путина фиктивным изображением, но теперь подобное будет происходить намного чаще, и у двойника работы станет намного меньше.

Как отметил эксперт, предполагается в тестовом режиме провести несколько онлайн видео сеансов общения "Путина" с российской аудиторией, и, если всё пройдет гладко, то в дальнейшем будут использовать программу для общения и с лидерами стран для онлайн контактов.

"В настоящее время идет разработка программ для формирования объёмной модели изображения, которое можно транслировать для визуального эффекта личного присутствия "президента" на различных мероприятиях, но при этом необходимо исключить возможность любого контакта с транслируемым "объектом", — отметил Сухинский.

По его словам, это дело уже недалекого будущего, когда "Путин" может оказаться вечно живым. Пока же эксперимент произвел положительное впечатление на специалистов, приглашенных оценить качество современных технологий, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о двойниках Путина.



