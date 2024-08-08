В РФ придумали, как заставить Путина забыть о Донбассе и бросить все войска в Суджу

Как заявил российский журналист Иван Яковина, в Курской области не стоит "размениваться" на создание некой "Курской народной республики", а сразу там провозгласить "государство Россия".

Владимир Путин

"Его правительство тут же объявит соперничающее "государство РФ" бандой – преступной, террористической и мафиозной группировкой, Путина объявит в розыск за захват власти, отменит все его приказы и распоряжения войскам, отменит действие РФ-конституции и законов на всей территории России, введет свои законы, а также начнет раздавать свои паспорта", — заявил Яковина.

По его словам, можно сделать некое подобие Тайваня, который не считает себя отколовшейся провинцией Китая, он себя называет настоящим Китаем, а КНР — территорией, захваченной бандитской группировкой "Компартия".

"Такое вот "переиздание" России запустит очень интересный медиа-нарратив "Россия против ЭрЭф", который будет ЗВЕРСКИ и АДСКИ бесить Кремль. Есть реальная возможность отобрать у РФ название страны, перехватить его. Если что-то подобное реализуется, то для устранения этого раздражителя ЭрЭф стянет туда вообще все свои войска — отовсюду, даже про Донбасс забудут. Дело в том, что появление даже мельчайшего альтернативного центра власти для диктаторского режима – это абсолютнейшее табу", — считает Яковина.

По его мнению, реакцией Кремля будет вопль возмущения и масса необдуманных, скоропалительных действий, которые приведут к плачевным для него последствиям.

"Кстати, это новое государство может тут же заключить договор о взаимной обороне с Украиной и попросить ее ввести войска на свою территорию для защиты от незаконного вооруженного формирования "ВС РФ", захватившего часть территории России. На самом деле, именно такое соглашение формально стало поводом для ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля 22 года. Сейчас есть возможность накормить Путина его же лекарством", — добавил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что якобы ВСУ взяли под контроль Суджу, что в Курской области.



