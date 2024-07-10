В РФ пригрозили женщинам «превращением в пепел» и сказали, каких мужчин считать полноценными

Одиозный депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что мужчина не может называться полноценным, если у него менее трех детей.

Россия

"Нормальный мужчина — у него должно не хватать рук, чтобы вести своих детей. Это нормальный мужчина", — заявил Милонов.

Российский депутат заявил, что мужчина ощущает себя "полноценным мужиком" только при наличии минимум трех детей. Милонов считает, что "ни накаченные ноги-руки, ни маскулинная одежда, ни байк" не делают мужчину мужиком. Он подчеркнул, что "мужиком делают мужика служба в армии и дети".

Кроме того, резонансным заявлением отличился также российский протоиерей Андрей Ткачев, но уже в отношении женщин. Так, во время проповеди он заявил, что беременные женщины не имеют права решать судьбу плода.

По его мнению, плод внутри женщины ей не принадлежит, поскольку никто не знает, кем он станет после рождения.

"Там живет человек, не знаешь, кто родится: может, композитор, может, инженер, может, освоитель Севера, может, просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь, — не трожь его, он живой. Не твое это, у тебя во чреве не твое", — сказал он.

Ткачев заявил, что если женщина попробует "убить зачатое", то она никогда не станет счастливой и "будет сотрена в порошок".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор призвал правительство сделать все для того, чтобы повысить рождаемость. В сети даже отметили, что Кремлю нужны новые граждане, чтобы иметь кем воевать, ведь российскую армию "стачивают" в Украине.

Действительно, российская армия уже установила в Украине несколько антирекордов, в том числе и по количеству потерь личного состава.



